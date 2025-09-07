Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Turchia-Spagna e Germania-Irlanda del Nord

Sta per iniziare un’altra intensa giornata di qualificazioni ai Mondiali, con in programma sfide delicate e già potenzialmente decisive per il destino di molte nazionali. Si alza il sipario su un weekend che promette spettacolo, tensione e colpi di scena: la Germania cerca riscatto dopo il tonfo all’esordio, la Turchia e la Spagna si sfidano in un match dal sapore di futuro tra baby talenti, mentre altre big come Belgio, Olanda e Polonia cercano continuità.
L’Italia, invece, sarà protagonista lunedì 8 settembre nella delicatissima sfida contro Israele a Debrecen. Gli azzurri devono blindare almeno il secondo posto del girone e non possono permettersi passi falsi in un cammino che resta tutto in salita. Occhi puntati anche su Svizzera-Slovenia e Croazia-Montenegro, incroci che possono cambiare gli equilibri nei rispettivi gruppi.
Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi 7 settembre
La Germania deve rialzare la testa dopo la partenza orribile nel girone di qualificazione con la sconfitta contro la Slovacchia. Nagelsmann ha alzato la voce per svegliare il gruppo: “Quelli in campo erano i migliori giocatori. Ma la qualità non basta: forse dobbiamo concentrarci meno sulla tecnica e più su giocatori che corrono e mettono intensità in campo!” – ha detto il ct. Ora i tedeschi potranno rifarsi contro l’Irlanda del Nord in un match che potrebbe rivelarsi già decisivo. La nazionale di Calzona andrà invece in Lussemburgo. La domenica di calcio sarà impreziosita anche da un match tra giovani talenti: Arda Guler e Yildiz da una parte e Yamal (oltre tutti i diamanti della Roja) dall’altra. Un Turchia-Spagna che potrà dirci molto. A seguire tutto il programma e dove vedere le partite.
GRUPPO A
- Germania-Irlanda del Nord ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW
- Lussemburgo-Slovacchia ore 20.45- Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW
GRUPPO E
- Georgia-Bulgaria ore 15.00 – Sky Sport Calcio e NOW
- Turchia-Spagna ore 20.45 – Sky Sport Max e NOW
GRUPPO G
- Lituania-Olanda ore 18.00 – Sky Sport Calcio e NOW
- Polonia-Finlandia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW
GRUPPO J
- Macedonia del Nord-Liechtenstein ore 18.00 – Sky Sport Max e NOW
- Belgio-Kazakistan ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW
Qualificazioni Mondiali, il programma di lunedì 8 settembre
Lunedì scenderà in campo anche l’Italia a Debrecen (Ungheria) contro l’Israele, in una gara delicatissima per blindare almeno il secondo posto nel girone. Gli azzurri vogliono dare continuità dopo il pokerissimo contro l’Estonia. La Svizzera del neo acquisto dell’Inter, Akanji, se la vedrà invece contro l’ostica Slovenia. La Svezia del duo Gyokeres-Isak, senza dimenticare Elanga (titolare nell’ultimo match), affronterà il Kosovo e non può più steccare dopo il pareggio della scorsa giornata. Si sfideranno poi anche altre due nazionali a punteggio pieno: Croazia e Montenegro. A seguire tutto il programma e dove vedere le partite.
GRUPPO B
- Kosovo-Svezia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport
- Svizzera-Slovenia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
GRUPPO C
- Bielorussia-Scozia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
- Grecia-Danimarca ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
GRUPPO I
- Israele-Italia ore 20.45 – Rai 1 e Rai Play
GRUPPO L
- Croazia-Montenegro ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW
- Gibilterra-Isole Far Oer ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
Qualificazioni Mondiali, le partite di martedì 9 settembre
Martedì 9 settembre entrerà di nuovo in scena il Portogallo di Cristiano Ronaldo e i campioni del Psg, che sfideranno l’Ungheria. Sfida affascinante anche tra Serbia e Inghilterra, con i tre leoni al momento a punteggio pieno. In campo anche la Norvegia contro la Moldavia, una gara che anche l’Italia osserverà da lontano. A seguire il programma e dove vedere le partite.
GRUPPO D
- Azerbaigian-Ucraina ore 18.00 – Sky Sport Calcio e NOW
- Francia-Islanda ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO F
- Armenia-Irlanda ore 18.00 – Sky Sport Arena e NOW
- Ungheria-Portogallo ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO H
- Bosnia Erzegovina-Austria ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Cipro-Romania ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO I
- Norvegia-Moldavia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO K
- Albania-Lettonia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Serbia-Inghilterra ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW