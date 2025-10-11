Qualificazioni Mondiali, l’Italia vince ma la Norvegia stravince: primo posto o playoff, scenari e combinazioni

La vittoria sull'Estonia avvicina l'Italia all'obiettivo minimo dei playoff, ma con la vittoria a valanga della Norvegia contro Israele il primo posto è un miraggio: tutte le combinazioni

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dall’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell’Italia gli azzurri hanno decisamente cambiato passo conquistando la terza vittoria consecutiva contro l’Estonia, battuta 3-1. Un successo che avvicina la Nazionale del Bel Paese ai playoff, che potrebbero diventare ufficiali già martedì prossimo. La goleada della Norvegia contro Israele però spegne (quasi) definitivamente le speranze di salire al primo posto e guadagnare la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali.

Playoff a un passo: con Isreale il match point

Quella contro l’Estonia è la quarta vittoria consecutiva per l’Italia, la terza da quando Gattuso è commissario tecnico, che dopo la sconfitta all’esordio nelle qualificazioni Mondiali contro la Norvegia non ha più sbagliato. Una vittoria che avvicina anche la Nazionale all’obiettivo minimo di queste qualificazioni, ovvero il secondo posto che permetterebbe agli azzurri di giocarsi il pass per i Mondiali 2026 ai playoff.

L’Italia si trova infatti seconda con 12 punti in classifica, tre in più di Israele terza e con una partita in più già disputata, e potrebbe garantirsi la matematica certezza di ottenere almeno i playoff già martedì prossimo in caso di vittoria proprio contro la Nazionale del Medio Oriente, già battuta nella rocambolesca sfida dell’andata.

Norvegia e Israele inguaiano gli azzurri

Proprio Israele, insieme alla Norvegia, ha regalato però un dispiacere agli azzurri, che speravano in un passo falso degli scandinavi per riavvicinarsi al primo posto che garantirebbe l’accesso diretto ai Mondiali 2026. Invece non solo Israele ha perso, ma lo ha fatto anche malamente, subendo cinque reti da Erling Haaland (che ha sbagliato anche due rigori) e compagni, che così, oltre ad aver consolidato la prima posizione, hanno anche rimpinguato la statistica della differenza reti, fondamentale in caso di arrivo a pari punti.

Italia, cosa serve per il primo posto: scenari e combinazioni

Il primo posto diventa così un miraggio per l’Italia, che però ha ancora qualche chance di scavalcare la Norvegia. Perché ciò accada è necessario che gli azzurri vincano tutte le partite rimanenti (compreso dunque lo scontro diretto) e sperare che gli scandinavi non vincano contro l’Estonia, oppure che la Nazionale di Gattuso segni valanghe di gol nelle tre sfide rimanenti per recuperare i 19 gol che la dividono dalla Norvegia nella differenza reti. Insomma, due eventualità che difficilmente si concretizzeranno, ma mai dire mai.