Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Islanda-Francia, Galles-Belgio e Irlanda del Nord-Germania

Nazionali in campo per le gare di qualificazione: dove seguire tutte le sfide, lunedì calcistico bello pieno con otto gare in calendario. Tutto il programma.

Altro giro, altra corsa. La destinazione è una sola, per tutti: Mondiali 2026. Si giocano otto partite in questo lunedì per il cammino di qualificazione UEFA alla rassegna di Messico, Canada e Stati Uniti. Ecco il programma completo e le nazionali impegnate al 13 ottobre con riepilogo allargato anche ai giorni successivi.

Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026

Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.

Le partite di oggu, lunedì 13 ottobre

Macedonia del Nord-Kazakistan ore 20.45 Irlanda del Nord-Germania ore 20.45 Slovenia-Svizzera ore 20.45 Ucraina-Azerbaigian ore 20.45 Svezia-Kosovo ore 20.45 Galles-Belgio ore 20.45 Slovacchia-Lussemburgo ore 20.45 Islanda-Francia ore 20.45

Le partite di martedì 14 ottobre