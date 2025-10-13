Virgilio Sport
CALCIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Islanda-Francia, Galles-Belgio e Irlanda del Nord-Germania

Nazionali in campo per le gare di qualificazione: dove seguire tutte le sfide, lunedì calcistico bello pieno con otto gare in calendario. Tutto il programma.

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Altro giro, altra corsa. La destinazione è una sola, per tutti: Mondiali 2026. Si giocano otto partite in questo lunedì per il cammino di qualificazione UEFA alla rassegna di Messico, Canada e Stati Uniti. Ecco il programma completo e le nazionali impegnate al 13 ottobre con riepilogo allargato anche ai giorni successivi.

Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026

Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.

Le partite di oggu, lunedì 13 ottobre

Macedonia del Nord-Kazakistan ore 20.45
Irlanda del Nord-Germania ore 20.45
Slovenia-Svizzera ore 20.45
Ucraina-Azerbaigian ore 20.45
Svezia-Kosovo ore 20.45
Galles-Belgio ore 20.45
Slovacchia-Lussemburgo ore 20.45
Islanda-Francia ore 20.45

Le partite di martedì 14 ottobre

Estonia-Moldavia ore 18
Italia-Israele ore 20.45
Portogallo-Ungheria ore 20.45
Andorra-Serbia ore 20.45
Spagna-Bulgaria ore 20.45
Turchia-Georgia ore 20.45
Lettonia-Inghilterra ore 20.45
Irlanda-Armenia ore 20.45

Italia, playoff Mondiali sempre più probabile: tra le possibili rivali degli Azzurri anche l'incubo Germania

