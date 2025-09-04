Qualificazioni Mondiali: Yildiz spaventa la Juventus, Dumfries e De Bruyne a segno, la Germania crolla

Il numero dieci bianconero ha preso una botta ma ha continuato a giocare. Il risultato più "rumoroso" è la sconfitta dei tedeschi in casa della Slovacchia per 2-0, mentre il Galles continua ad avvicinarsi alla qualificazione. Tris della Spagna, Belgio di goleada

In attesa della partita che vedrà protagonisti gli azzurri di Gattuso contro Estonia e Israele (…), oggi ci sono stati otto incontri, alcuni dei quali hanno riguardato da vicino giocatori protagonisti in serie A. A cominciare da Kenan Yildiz, stella della Juventus e titolare nel match vinto 3-2 dalla Turchia in casa della Georgia.

Turchia, infortunio a Yildiz

Il numero dieci bianconero non ha brillato: al 38′ grande spavento per una botta in un contrasto. Il giovane è rimasto a terra facendo pensare ad un infortunio grave, per fortuna si è poi rialzato ed ha proseguito il match senza problemi. Yildiz ha giocato fino al 79‘ ricevendo un giallo dall’arbitro Massa per gomitata cinque minuti prima del cambio. Da segnalare il gol di Kvaratskhelia che ha fissato il risultato sul 3-2 per i turchi.

Belgio, De Bruyne a segno

Da rimarcare il 6-0 con cui il Belgio ha travolto il Liechtenstein: In gol De Cuyper (29′), Tielemans (46′, rig al 70′), Theate (60′), De Bruyne (62′) e Fofana (91′). Il centrocampista neo acquisto del Napoli è rimasto in campo fino al 67′, sostituito poi da Trossard. Buona la prova anche del neo-juventino Openda, partito titolare e sostituito da De Ketelaere al 61′.

Dumfries non basta all’Olanda

Altro gol “italiano” quello di Dumfries nell’1-1 tra Olanda e Polonia: l’esterno dell’Inter ha portato in vantaggio gli orange al 28′, ma a dieci minuti dal termine è arrivato il pari di Cash. La nazionale di Koeman è in testa a 7 punti in compagnia della Finlandia e della stessa Polonia degli “italiani” Zalewski e Zielinski, rimasti entrambi in campo per 71 minuti. Nell’Olanda, panchina per De Vrij e Lang, tribuna per Koopmeiners.

La Germania crolla in Slovacchia

Esordio con sconfitta invece per la Germania di Nagelsmann: 2-0 per una Slovacchia che non ha lasciato spazio ai tedeschi. Reti di Hancko (42′) e Strelec (55′) davanti al pubblico di Bratislava. Primi tre punti anche per l’Irlanda del Nord che ha superato Lussemburgo col risultato di 3-1 grazie ai gol di Reid (7′), S.Charles (46′) e Devenny (70′).

Volano Spagna e Galles

Nelle altre partite ha vinto ancora il Galles, questa volta in casa del Kazakistan, per 1-0 grazie alla firma di Moore messa a segno al 24′. I gallesi ora comandando il gruppo J con 10 punti. Pareggiano Lituania e Malta: Gineitis del Torino risponde nel finale alla rete maltese segnata da Satariano. Nessun problema infine per la Spagna contro la Bulgaria (3-0 per gli iberici, solo panchina per Morata).