20-11-2021 19:27

Max Verstappen non verrà sanzionato per non aver alzato il piede dall’acceleratore durante gli ultimi istanti delle qualifiche del Gran Premio del Qatar con la vettura di Pierre Gasly incidentata e non rimossa dalla pista. Il motivo? Un commissario ha sventolato di sua iniziativa la bandiera gialla, mentre il semaforo indicava la luce verde. Peccato però che molti piloti, vedendo sventolare la bandiera, il piede lo abbiano alzato…

OMNISPORT