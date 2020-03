Qualifiche Moto2, Roberts beffa Marini

Splendida lotta per la pole position nel Gran Premio del Qatar di Moto2: l'americano Joe Roberts e l'italiano Luca Marini fermano il cronometro sullo stesso tempo (1:58.136) e il regolamento, che tiene conto in caso di parità del secondo miglior tempo assoluto di ciascuno dei due piloti, premia proprio Roberts, che scatterà così davanti a tutti.

Al terzo posto un altro italiano, Enea Bastianini. Prestazioni discrete anche per Marco Bezzecchi, settimo e Lorenzo Baldassarri, nono. Undicesimo Fabio Di Giannantonio, quindicesimo Nicolò Bulega.

Tutti i tempi della Q2:

1 16 Joe ROBERTS USA American Racing Kalex 291.8 1'58.136

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1'58.136

3 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.3 1'58.243 0.107 / 0.107

4 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 290.3 1'58.316 0.180 / 0.073

5 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 293.4 1'58.410 0.274 / 0.094

6 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 289.5 1'58.457 0.321 / 0.047

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 294.2 1'58.513 0.377 / 0.056

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1'58.532 0.396 / 0.019

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 291.8 1'58.582 0.446 / 0.050

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 292.6 1'58.626 0.490 / 0.044

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 288.0 1'58.640 0.504 / 0.014

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.1 1'58.683 0.547 / 0.043

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 289.5 1'58.706 0.570 / 0.023

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 291.8 1'58.738 0.602 / 0.032

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 290.3 1'58.785 0.649 / 0.047

16 44 Aron CANET SPA Aspar Team Speed Up 288.7 1'58.795 0.659 / 0.010

17 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1'59.136 1.000 / 0.341

18 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 291.1 1'59.284 1.148 / 0.148

