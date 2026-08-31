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CALCIO MONDIALI

Quando a Italia ’90 il Mondiale fu deciso da…un sorteggio

L'assurda storia del sorteggio che decise le sorti del Mondiale di Italia '90, evento che sembra assurdo, ma che sarebbe potuto verificarsi anche in quello nordamericano del 2026

Christian Casale

Christian Casale

Giornalista

Conduttore e giornalista con lunga esperienza in radio e televisione. Le sue gesta sui campi da tennis e padel non passeranno alla storia, ma la vera grande passione riguarda la storia dello sport e la divulgazione. Difficilmente verrà ricordato come uno sportivo, ma ama di gran lunga raccontare le imprese altrui.

Riuscite a immaginarvi un Mondiale deciso da un lancio di una monetina o da un foglietto estratto da una ciotola? No? Eppure, per quanto possa sembrare assurdo, fu esattamente ciò che successe a Italia ’90, uno delle Coppe del Mondo più iconiche nella storia della competizione anche per questo motivo. L’incredibile equilibrio che si era registrato nel Girone F aveva infatti obbligato gli organizzatori a ritrovarsi senza alternative se non quella di affidarsi al caso e far sì che fosse la fortuna a decidere l’ordine conclusivo del gruppo.

Un’eventualità che nemmeno oggi che la tecnologia la fa da padrona e l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede può venire esclusa a prescindere. Un rischio che si è corso anche agli ultimi Mondiali andati in scena tra Messico, Canada e Stati Uniti, ma che per fortuna non si è tramutato in realtà, considerando l’enorme quantità di polemiche che avrebbero fatto seguito alla decisione del caso.

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