Conduttore e giornalista con lunga esperienza in radio e televisione. Le sue gesta sui campi da tennis e padel non passeranno alla storia, ma la vera grande passione riguarda la storia dello sport e la divulgazione. Difficilmente verrà ricordato come uno sportivo, ma ama di gran lunga raccontare le imprese altrui.

Riuscite a immaginarvi un Mondiale deciso da un lancio di una monetina o da un foglietto estratto da una ciotola? No? Eppure, per quanto possa sembrare assurdo, fu esattamente ciò che successe a Italia ’90, uno delle Coppe del Mondo più iconiche nella storia della competizione anche per questo motivo. L’incredibile equilibrio che si era registrato nel Girone F aveva infatti obbligato gli organizzatori a ritrovarsi senza alternative se non quella di affidarsi al caso e far sì che fosse la fortuna a decidere l’ordine conclusivo del gruppo.

Un’eventualità che nemmeno oggi che la tecnologia la fa da padrona e l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede può venire esclusa a prescindere. Un rischio che si è corso anche agli ultimi Mondiali andati in scena tra Messico, Canada e Stati Uniti, ma che per fortuna non si è tramutato in realtà, considerando l’enorme quantità di polemiche che avrebbero fatto seguito alla decisione del caso.