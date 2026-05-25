Il numero 1 del ranking ATP in campo martedì con il dubbio orario e l'incognita legata alle elevate temperature previste nella capitale francese nei prossimi giorni

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Jannik Sinner si è preso appena due giorni di pausa tra le sue Dolomiti prima di andare a Parigi, dove debutterà da numero 1 ATP al Roland Garros 2026 nella giornata di martedì 26 maggio, l’ultima dedicata a questa fase dello Slam parigino. Il tabellone ci offre un esordio assolutamente alla portata del campione, contro il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking e wildcard di casa, in una sfida che non prevede precedenti. Nulla che debba impensierire Jannik sulla carta, ma che andrà affrontato con la dovuta cautela considerati altri fattori che avranno il loro peso.

Il debutto di Sinner a Parigi Roland Garros 2026

Per Sinner sarà il ritorno in campo dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia e la pausa in famiglia a Sesto di appena qualche giorno. Parigi è l’obiettivo dichiarato, Jannik ha studiato e si è preparato sulla terra battuta arricchendo il proprio repertorio, agevolato dall’infortunio di Carlos Alcaraz. Non c’è da nascondersi: l’assenza dello spagnolo, in questa fase dell’anno, lo aiuta a non sentire la pressione di un campionissimo su questa superficie nonché protagonista di un susseguirsi di incontri alquanto epici ormai.

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In caso di qualificazione, tornerebbe in campo giovedì per il secondo turno. Da capire ora quale sarà l’orario scelto dagli organizzatori, aspetto non secondario per il caldo anomalo che ha colpito Parigi, negli ultimi giorni e che sembra confermato nei prossimi. Le previsioni annunciano infatti temperature oltre i 30 gradi tra lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con giornate che potrebbero diventare tra le più calde mai registrate in Francia nel mese di maggio. Una situazione che rischia di mettere a dura prova i tennisti, soprattutto nelle partite diurne. Lo slot serale, previsto ogni giorno alle 20.30 sul Philippe Chatrier, potrebbe mettere al riparo Jannik da problemi innegabili legati alla alte temperature e al possibile calo di sali e zuccheri.

Atteggiamento positivo

L’atteggiamento di Sinner, comunque, è positivo rispetto alle condizioni climatiche: “Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno devi guardare ai due aspetti: la palla viaggia di più, quindi sono condizioni adatte al mio gioco. Se si inizia a servire bene la palla rimbalza, ci sono tante cose positive”. “Credo che la cosa più importante sia stare bene mentalmente. L’ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente conta anche l’aspetto fisico”. Infine, Sinner ha parlato anche della preparazione ai prossimi giorni roventi di Parigi: “Ho ancora dei giorni per prepararmi, spero che faccia molto caldo in questi giorni, così mi abituo. Anche a Indian Wells mi sono sentito bene col caldo e sono stati fatti molto passi in avanti”.

Cooling break e Slam

Il riferimento di Sinner è al cooling break di 10 minuti oltre i 30 gradi e possibili sospensioni sopra i 32, una norma introdotta in questa stagione per far fronte alle situazioni meteo estreme per i tennisti in campo e che ci hanno mostrato, in passato, episodi di malessere, vomito, svenimenti in campo con probabilità in aumento con simili presupposti. Una possibilità che gli Slam si riservano di adottare su propria discrezione perché non organizzati da ATP e con proprie regole nonché provvisti di infrastrutture differenti, come i tetti che garantiscono migliori condizioni climatiche all’occorrenza.

In altri termini, al Roland Garros la direzione e l’organizzazione viaggiano su canali autonomi e potrebbero valutare in base a singole situazioni come si è verificato nel recente passato.