Quando si gioca Sinner-Musetti, derby azzurro da record ai quarti di finale degli Us Open 2025, dove vederlo in tv e streaming

Il numero 1 del ranking mondiale torna in campo contro il connazionale Musetti per la semifinale dell'ultimo Slam dell'anno vinto lo scorso anno

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti è il derby che il tennis italiano non meritava agli Us Open, per quanto di esaltante hanno mostrato entrambi in campo nei rispettivi match che hanno consentito giungessero fino ai quarti. Il numero 1 della classifica Atp dopo lo stop di Cincinnati ha dato prova di mentalità, di un vigore a livello psicologico che lo rende più forte.

Lore, invece, ha come sempre tormentato i suoi estimatori alternando croce e delizia per poi dimostrare quella classe incredibile che l’ha condotto fino a uno scontro azzurro che indica anche lo stato di salute di questo sport.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando gioca Sinner contro Musetti agli Us Open 2025

Sinner e Musetti si giocano un pass per la semifinale agli US Open e si aggiudicano un primato senza precedenti: per la prima volta nella storia un derby azzurro vale un posto tra i migliori quattro in uno Slam.

Entrambi sono reduci da due ottavi dai numeri incredibili: Jannik ha lasciato appena 3 giochi a Bublik, mentre il carrarino non ha toccato questi livelli ma ha fatto il suo concedendo appena 4 game a Munar. L’organizzazione, intanto ha comunicato il programma suscitando qualche rammarico nei tifosi meno nottambuli ma che faranno di certo eccezione. Campo Arthur Ashe Stadium e grande spettacolo.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Mussetti

Data: 4 settembre 2025

Orario: a partire dall’1:00

Competizione: Us Open

Diretta tv: Sky

Streaming: Sky, Sky Go, NOW

Dove vederla in tv e streaming

Per quanti desiderassero seguire live Sinner-Musetti in diretta televisiva, la partita è in programma in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è disponibile anche per gli abbonati su Sky e in streaming il sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NOW, per entrambe è necessario l’abbonamento.

Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now la partita oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live ricorrendo a Sky Go.

I precedenti H2H

Passiamo ai precedenti tra i due: il bilancio è nettamente a favore di Sinner: 2-0 per l’attuale numero uno al mondo scartando Barcellona.

Jannik ha vinto entrambi i precedenti disputati senza perdere set, nel 2021 ad Anversa (indoor) e nel 2023 ai quarti dei Masters 1000 di Monte-Carlo (terra battuta). Sarà quindi il primo scontro diretto tra i due azzurri sul cemento “outdoor”, oltre che la prima volta in assoluto a distanza di due anni.

Altro dato interessante: Jannik Sinner non ha mai perso un singolo match contro un suo connazionale, vantando un record di 15-0 a proprio favore alla vigilia del quarto di finale contro Musetti.