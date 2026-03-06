Quante medaglie ha vinto l'Italia alle Paralimpiadi invernali e quasi sono le Nazioni più medagliate di sempre

Gli azzurri, dopo l'ottima performance olimpica di Milano Cortina, provano a replicare anche nelle Paralimpiadi. Quante medaglie ha vinto l'Italia? E le altre Nazioni?

Le Paralimpiadi rappresentano uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale in quanto oltre ad essere competizione allo stato puro, sono anche un simbolo di inclusione, determinazione e capacità di superare ogni limite.

Nel corso dei decenni il movimento paralimpico è cresciuto enormemente, sia per partecipazione sia per visibilità globale e in questo contesto anche l’Italia ha costruito una tradizione solida, diventando una presenza costante tra le nazioni protagoniste dei Giochi. In questa cornice si inserisce la storia paralimpica azzurra parte da lontano e ha un valore simbolico particolare.

Le medaglie italiane ai Giochi paralimpici invernali

Il bilancio è più contenuto se si considerano le Paralimpiadi invernali, dove il numero di discipline e di atleti è storicamente inferiore rispetto ai Giochi estivi. l’Italia, però, nel corso delle edizioni è riuscita comunque a lasciare il segno nella storia della manifestazione.

Nel complesso, gli azzurri hanno conquistato 73 medaglie nelle Paralimpiadi invernali di cui 16 ori, 25 argenti e 32 bronzi.

54 sono arrivate dallo sci alpino (12 ori, 20 argenti e 22 bronzi), 17 dallo sci di fondo (4 ori, 4 argenti e 9 bronzi), 1 bronzo dal biathlon e un argento dallo snowboard

Le discipline di maggiore successo

Le discipline che hanno regalato il maggior numero di podi sono lo sci alpino, sci di fondo e biathlon, a cui negli ultimi anni si è aggiunto anche lo snowboard paralimpico, entrato nel programma dei Giochi a partire dall’edizione di Sochi 2014.

In queste specialità l’Italia ha saputo esprimere campioni capaci di dominare le scene internazionali e di scrivere pagine importanti dello sport paralimpico.

Le Nazioni più vincenti di sempre

Tra le nazioni più vincenti nella storia dei Giochi, sono poche ad aver superato la soglia delle 300 medaglie conquistate: si tratta, nell’ordine, di Austria, Stati Uniti e Norvegia rispettivamente con 345 podi, 335 e 334.

Il movimento azzurro continua a crescere e a rinnovarsi di edizione in edizione, con l’obiettivo di presentarsi sempre più competitivo ai prossimi appuntamenti internazionali.

Alle Paralimpiadi invernali del 2022 il bottino azzurro è stato di 7 medaglie complessive: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. La soglia cui si guarda a Milano Cortina è esattamente questa: fare meglio di quanto fatto a Pechino.