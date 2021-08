Quanti azzurri a New York!

E’ una giornata importante per il tennis azzurro che sta cercando di aumentare la propria pattuglia presente all’ultimo Slam della stagione in partenza da lunedì a New York. In campo maschile, sono quattro i nostri connazionali che hanno vinto all’esordio nelle qualificazioni per cui abbiamo deciso di presentare i loro incontri di secondo turno.

Federico Gaio – Jurij Rodionov (19) (ore 17:00)

Il 29enne di Faenza è riuscito a piegare la resistenza di Ebden e ora si troverà di fronte un mancino austriaco, talentuoso ma spesso infortunato, che in questa stagione vanta come miglior risultato una semifinale nell’Atp 250 di Stoccarda; i books si attendono un match equilibrato con le quote per l’affermazione di Rodionov un po’ in calo rispetto all’apertura.

Bernabe Zapata Miralles (5) – Roberto Marcora (ore 17:00)

L’iberico si è aggiudicato nettamente l’unico confronto diretto sulla terra di Todi nel 2020 e riceve una marcata preferenza dai bookmakers anche in questa occasione; la speranza è che la superficie di gioco riequilibri la contesa tuttavia il 31enne di Busto Arsizio avrà comunque bisogno di un’impresa per qualificarsi per il terzo turno.

Maxime Janvier – Paolo Lorenzi (ore 18:30)

Il vecchio leone senese ha battuto di nuovo un colpo con il successo ai danni di Joao Sousa al termine di una battaglia durata quasi tre ore, ma parte nuovamente sfavorito opposto al francese che non sta comunque disputando una stagione degna di nota (19W-25L).

Blaz Rola – Gian Marco Moroni (ore 23:00)

Anche se è calato di rendimento dopo la bella vittoria nel challenger di Milano, il romano ha una ghiotta opportunità per avanzare a New York contro un avversario che ha già sconfitto un anno fa nelle quali al Roland Garros.

OMNISPORT | 26-08-2021 09:46