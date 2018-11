Quanti top player a costo zero: si scatenano le big di serie A

Gennaio è sempre più vicino, e gli occhi delle big di serie A tornano a puntare i grandi campioni in scadenza a parametro zero il prossimo giugno, che da febbraio saranno liberi di firmare con qualsiasi club vorranno. Il mercato degli svincolati di lusso raramente è stato così ricco come quest'anno, e sono tanti i nomi che possono animare il calciomercato nei prossimi mesi.

L'attaccante del Manchester United Anthony Martial è forse il caso più eclatante ed è seguito da Juventus e Inter: ma i Red Devils si sono riservati un'opzione di rinnovo e il francese con ogni probabilità non partirà a zero nonostante i disaccordi con Mourinho.

Adrien Rabiot è in rotta con il Psg e potrebbe liberarsi a parametro zero: su di lui ci sono club di mezza Europa. Altri due pezzi pregiati del calcio inglese, De Gea e David Luiz, si libereranno a giugno. Nomi più accessibili per le nostre possono essere quelli di Ramsey, Vertonghen, Muniain, Giroud, Smalling, Fabregas.

Matteo Darmian è vicino al ritorno in Italia, così come Mario Balotelli, anche lui in scadenza. In serie A occhio alle future destinazioni di Montolivo, Caceres, Bertolacci, Ranocchia, Sau. Insomma, ce ne è per tutti i gusti.

Ecco i migliori giocatori in scadenza a giugno.

SERIE A: Barzagli (Juventus), Ranocchia (Inter), Montolivo (Milan), Bertolacci (Milan), Zapata (Milan) e Abate (Milan), Quagliarella (Sampdoria), Caceres (Lazio) e Lukaku (Lazio), Sau (Cagliari), Srna(Cagliari) , Padoin(Cagliari) e Andreolli (Cagliari), Silvestre (Empoli) e Acquah (Empoli)

PREMIER LEAGUE: Martial ( Manchester United), De Gea (Manchester United), Mata (Manchester United), Darmian (Manchester United), Shaw (Manchester United) e Smalling (Manchester United), David Luiz (Chelsea), Giroud (Chelsea), Cahill (Chelsea) e Fabregas (Chelsea), Vertonghen (Tottenham) e Alderweireld (Tottenham), Welbeck (Arsenal) e Ramsey (Arsenal), Mangala (Manchester City) e Kompany (Manchester City), Sturridge (Liverpool)

LIGA: Godin (Atletico), Filipe Luis (Atletico), Juanfran (Atletico) e Correa (Atletico Madrid), Muniain (Athletic) e Susaeta (Athletic Bilbao), Munir (Barcellona)

BUNDESLIGA: Robben (Bayern), Rafinha (Bayern) e Ribery (Bayern Monaco), Kruse (Wolfsburg)

LIGUE1: Balotelli (Nizza), Rabiot (Psg), Di Maria (Psg), Dani Alves (Psg) e Areola (Psg)

SPORTAL.IT | 16-11-2018 12:45