Quanto costa pranzare con Matuidi!

Aggiungi un posto a tavola. Ma preparati a portare il libretto di assegni, perchè se il tuo ospite è Blaise Matuidi non sarà economico il conto. La fame del centrocampista della Juventus, però, non c’entra, quella la riversa solo in campo. Si è invece svolta un’asta benefica organizzata dagli amici di Yann Artus-Bertrand che ha raccolto 176.740 euro, domenica, a beneficio della fondazione GoodPlanet, riconosciuta per la sua utilità pubblica, i cui obiettivi sono mettere l’ecologia e l’umanesimo al centro della coscienza e suscitare il desiderio di agire concretamente per la terra e i suoi abitanti.

L’OFFERTA SUPER – Messi in bando diversi bonus legati a sportivi francesi, così, spinto dalla prospettiva di un pranzo con Blaise Matuidi, un partecipante si è aggiudicato il “premio” sbaragliando la concorrenza con un’offerta di 7.200 euro. Una lezione privata con Paul-Henri Matthieu al Roland Garros ha invece raggiunto la somma di 2.000 euro. Non sarà un pranzo con Cristiano Ronaldo, chiaro, ma Matuidi è l’unico campione del mondo della Juventus, per dire. Insostituibile anche nella nazionale francese.

TRA MATUIDI E CR7 – E lui stesso ha spesso ricordato con un sorriso che l’arrivo di Cr7 in bianconero è stato una gioia per tutti ma che deve esserlo anche per lui: “E’ il miglior giocatore del pianeta, sapere che giocherà con noi è una grande notizia. Certo, anche per lui dividere lo spogliatoio con un campione del Mondo. Due anni fa riuscì a battermi nella finale di Parigi, ma è anche vero che il Mondiale vale qualcosa di più dell’Europeo. E’ stata una vera sorpresa. Ma sono felice e soddisfatto di quello che ha fatto la società. Il più forte ora ce l’abbiamo noi”. E chissà che non svelerà tutti i segreti di Ronaldo anche al suo prossimo compagno di pranzi. Per 7200 euro si merita di conoscere qualche aneddoto…

