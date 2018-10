Quanto guadagna Allegri alla Juventus?

Quattro scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane e due finali di Champions League: questi i risultati superlativi di Massimiliano Allegri nelle quattro stagioni alla guida dellla Juventus.

Il tecnico toscano percepisce attualmente qualcosa come 7,5 milioni di euro l’anno (ma nessun allenatore come lui in bianconero): un ingaggio che lo mette al livello di Paulo Dybala, secondo posto tra i giocatori bianconeri dietro naturalmente all’imprendibile Cristiano Ronaldo (31 milioni). Il suo contratto con la Vecchia Signora scade nel 2020.

Allegri è l’allenatore più pagato della serie A, davanti a Carlo Ancelotti (6,5 milioni di euro) e Luciano Spalletti (4,5 milioni). In Europa José Mourinho è il tecnico meglio retribuito: percepisce 26 milioni di euro dal Manchester United.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 13:10