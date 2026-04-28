Quanto guadagna un arbitro di calcio in Italia: stipendio, compensi e differenze tra Serie A e dilettanti

Demonizzare un sistema senza demonizzare la classe arbitrale. L’inchiesta sugli arbitri e l’ennesimo caso che scuote il calcio italiano si preannuncia ancora lunga: dall’esposto di Domenico Rocca all’avvio delle indagini fino ai primi nomi degli indagati, quello più di spicco è Gianluca Rocchi ex designatore arbitrale (autosospeso) della CAN di serie A e B, fino ai primi capi d’accusa che parlano di concorso in frode sportiva e hanno messo nel mirino l’andamento di alcune partite della stagione 2024/25.

Quanto sta emergendo pare evidenziare una faida tutta interna al contesto arbitrale e il rischio è quello di generalizzare. Nulla di più sbagliato: la maggior parte degli arbitri lo fa per scelta e passione e, nell’arco di una carriera intera, non guadagna nulla.

Un focus sulla figura dell’arbitro e si parte da una verità: non esisterebbe alcuna partita di calcio senza la sua presenza.

Quanto guadagna un arbitro? La retribuzione è fissa o variabile? E soprattutto: esiste uno stipendio vero e proprio oppure si tratta di compensi legati alle singole partite?

Sono domande molto frequenti e lo diventano ancora di più quando la classe arbitrale finisce sotto i riflettori e l’attenzione sui direttori di gara cresce. Prima di tutto è necessario chiarire un punto fondamentale: gli arbitri di calcio non sono professionisti in senso lavorativo.

Arbitri di calcio in Italia: quanti sono

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2023, in Italia ci sono 30.577 arbitri, di cui 1.834 donne.

Si tratta di un numero molto elevato, ma la grande maggioranza è riconducibile ai campionati dilettantistici e giovanili.

Per capire la differenza tra base e vertice, basta un dato: nella stagione 2024/25 l’organico tra Serie A e Serie B contava, sul totale sopra indicato, di:

47 arbitri

84 assistenti

13 VAR

5 AVAR

Questo significa che guadagnare cifre importanti arbitrando è possibile solo per una piccola élite.

Gli arbitri sono professionisti?

No: quella dell’arbitro non è una professione riconosciuta e non ha uno status giuridico definito. Non esiste un contratto di lavoro classico e l’attività arbitrale viene svolta, nella maggior parte dei casi, come attività secondaria.

Nel tempo si è discusso più volte di una possibile riforma per professionalizzare la categoria, ma ad oggi il sistema resta invariato.

Gli arbitri non hanno uno stipendio fisso

Un altro punto che si collega al precedente è che gli arbitri non percepiscono uno stipendio mensile. Il guadagno deriva dai compensi per singola partita (gettoni gara) , dai rimborsi spese (viaggi, vitto, alloggio) e da eventuali bonus legati a ruolo, esperienza e qualifica.

Tra i fattori che influenzano i compensi ci sono: