Le cifre che le singole squadre incassano in base all'avanzamento nel torneo che decide l'assegnazione della prima coppa stagionale

L’epilogo della inattesa finale della Supercoppa Italiana si constaterà lunedì 22 dicembre. Napoli-Bologna andrà in scena in diretta dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) a partire dalle ore 20 e assegnerà il primo trofeo stagionale. Da un lato i Campioni d’Italia che hanno superato il Milan in semifinale, dall’altro il Bologna, che ha alzato al cielo l’ultima Coppa Italia e che ha decretato lo stato di stanchezza dell’Inter di Cristian Chivu. Chi centrerà il risultato conquisterà un montepremi sbalorditivo.

Quanto incassano Napoli e Bologna in finale di Supercoppa

Come illustrato alla vigilia della partenza per l’Arabia delle quattro squadre, Napoli, Bologna, Inter e Milan che si contendono la 38esima edizione della Supercoppa Italiana in Arabia il torneo assegnerà il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Per il terzo anno di fila si disputerà con il format della Final Four con semifinali e finali in gara secca (in caso di parità si passa ai rigori).

Qual è montepremi di Supercoppa italiana?

Per questa edizione natalizia della Supercoppa, il montepremi sfiora una cifra importante pari a 22,5 milioni di euro distribuiti tra le squadre partecipanti ovvero Napoli, Bologna, Inter e Milan che comunque torneranno in Italia più ricche.

Stando a quanto riportato, la sola partecipazione al torneo garantisce un incasso di 2,4 milioni, mentre la squadra che uscirà sconfitta dalla finale intascherà 6,7 milioni. Al club vincitore vengono infatti garantiti 9,5 milioni più un 1,5 milioni aggiuntivo per disputare un’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia in una sorta di sfida-esibizione utile alla causa.

Per comprendere l’entità e la portata della cifra in palio, basti pensare che la Lega Calcio Serie A, con l’accordo con l’Arabia Saudita per giocare la scorsa edizione, ha incassato 23 milioni, 16,2 dei quali da destinare ai club.

La trasferta del gennaio scorso (la finalissima venne disputata il 6 giorno dell’Epifania) è servita ai club di casa nostra per fare cassa. Il Milan, che ha battuto l’Inter in extremis, ha guadagnato da quel trofeo con in panchina Sergio Conceicao 8 milioni di euro contro gli 11 in palio lunedì 22 dicembre.

Il montepremi per squadra e livello di qualificazione

Ricapitolando le cifre del montepremi assegnate per squadra, in base all’accesso alle diverse fasi del torneo sono le seguenti:

Semifinaliste perdenti: 2,4 milioni di euro a testa.

Finalista perdente : 6,7 milioni di euro.

Vincitrice Supercoppa: 11 milioni di euro (9,5 per la vittoria +1,5 per l’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia).