L’elemento contingente, nella vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, sta assumendo centralità anche rispetto alla stessa impresa sportiva compiuta del campione azzurro in questo finale di stagione contrassegnato dal sorpasso nel ranking dello spagnolo. Il quale non ha celato il suo stupore, davanti alla Golden Racket, palesando il suo stupore davanti a questo oggetto dal valore esponenziale conseguito da Jan.
In passato, è un bene rammentarlo, è stato un altro iberico a ricevere in dono questa racchetta d’oro dal valore immenso e che oggi sta appassionando per via dell’aumento esponenziale del valore dell’oro e del capitale che, dunque, ha messo via Sinner con la vittoria del torneo-esibizione a Riyadh. Ma a quanto ammonta l’effettivo valore dell’oggetto, esempio raro di artigianato, traslato sul mercato dell’oro?
La racchetta d’oro per Sinner
Questo costoso dono consegnato a Sinner alla cerimonia di premiazione del Six Kings Slam 2025, vanta un valore pari a circa 250.000 euro, assegnato al campione dell’evento di Riyadh per il secondo anno consecutivo. È stato Turki Al Sheikh, ex proprietario dell’Almería dal 2019 all’inizio del 2025, a consegnargli il premio come ministro dell’intrattenimento dell’Arabia Saudita replicando quanto fatto con Nadal, lo scorso anno.
La racchetta pesa poco più di tre chili e si aggiunge al premio pari a 6 milioni di dollari del vincitore, un valore che porta l’italiano al risultato di 12 milioni di dollari, in sole due stagioni. Non male, anzi un nuovo record considerati i primati che Alcaraz ha già superato.
La Golden Racquet destinata al vincitore della manifestazione è stata commissionata appositamente per il Six Kings Slam compreso nella Riyadh Season, la serie di iniziative di intrattenimento nella capitale araba tant’è che a consegnarla a Sinner è stato il ministro incaricato conferendo un valore anche istituzionale.
Il valore della Golden Racket 2025 e il precedente Nadal
Ma a quanto ammonta il valore di questo premio? La racchetta è stata creata avvalendosi di ben quattro chili d’oro a 24 carati, un progetto a cui hanno concorso ben 10 persone che hanno lavorato alla sua produzione.
Completamente realizzata a mano per l’occasione, dopo la finale i commentatori di Netflix, tra cui Tim Henman e Feliciano Lopez, hanno ironizzato anche sul peso e sulla quantità d’oro per realizzare comunque una piccola opera di artigianato dalla precisione lodevole, similare in tutto a una racchetta reale.
Rafa Nadal, come celebrazione della sua carriera immensa, aveva ricevuto nella scorsa edizione l’oggetto in questione destando altrettanta curiosità e suscitando interrogativi sull’effettivo valore per via di un mercato dell’oro già in crescita in quanto bene rifugio.
Jannik Sinner con la Golden Racket
Che cosa dice il mercato, valore da capogiro
Entriamo nel merito della traduzione in euro: per l’oro a 24 carati, considerato il più pregiato per la purezza, il valore attuale si aggira attorno ai €114,21/g stando al mercato attuale, il che ci porta a quantificare il prezzo si mercato della Golden Racket attorno ai 117.000 euro per ogni chilo che va a comporre la racchetta, per un totale di circa 460.000 euro ovvero 480.000 dollari statunitensi sul mercato, facendo due conti.
Quanto incassato da Jannik, con questo regalo davvero pregiato è assai più di quanto segnato sulla cifra effettiva. Oltre al valore di mercato dell’oro a 24 carati, arrivato al suo record proprio in concomitanza con la vittoria di Sinner, c’è da chiedersi quanto possa essere quantificato il lavoro di quanti hanno modellato, riprodotto e di fatto costruito la racchetta che il campione sfoggia e ha sfoggiato, a fine cerimonia.