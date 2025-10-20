L’elemento contingente, nella vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, sta assumendo centralità anche rispetto alla stessa impresa sportiva compiuta del campione azzurro in questo finale di stagione contrassegnato dal sorpasso nel ranking dello spagnolo. Il quale non ha celato il suo stupore, davanti alla Golden Racket, palesando il suo stupore davanti a questo oggetto dal valore esponenziale conseguito da Jan.

In passato, è un bene rammentarlo, è stato un altro iberico a ricevere in dono questa racchetta d’oro dal valore immenso e che oggi sta appassionando per via dell’aumento esponenziale del valore dell’oro e del capitale che, dunque, ha messo via Sinner con la vittoria del torneo-esibizione a Riyadh. Ma a quanto ammonta l’effettivo valore dell’oggetto, esempio raro di artigianato, traslato sul mercato dell’oro?

La racchetta d’oro per Sinner

Questo costoso dono consegnato a Sinner alla cerimonia di premiazione del Six Kings Slam 2025, vanta un valore pari a circa 250.000 euro, assegnato al campione dell’evento di Riyadh per il secondo anno consecutivo. È stato Turki Al Sheikh, ex proprietario dell’Almería dal 2019 all’inizio del 2025, a consegnargli il premio come ministro dell’intrattenimento dell’Arabia Saudita replicando quanto fatto con Nadal, lo scorso anno.

La racchetta pesa poco più di tre chili e si aggiunge al premio pari a 6 milioni di dollari del vincitore, un valore che porta l’italiano al risultato di 12 milioni di dollari, in sole due stagioni. Non male, anzi un nuovo record considerati i primati che Alcaraz ha già superato.

La Golden Racquet destinata al vincitore della manifestazione è stata commissionata appositamente per il Six Kings Slam compreso nella Riyadh Season, la serie di iniziative di intrattenimento nella capitale araba tant’è che a consegnarla a Sinner è stato il ministro incaricato conferendo un valore anche istituzionale.

Il valore della Golden Racket 2025 e il precedente Nadal

Ma a quanto ammonta il valore di questo premio? La racchetta è stata creata avvalendosi di ben quattro chili d’oro a 24 carati, un progetto a cui hanno concorso ben 10 persone che hanno lavorato alla sua produzione.