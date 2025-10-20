Virgilio Sport
TENNIS
Quanto vale sul mercato la racchetta d'oro vinta da Jannik Sinner al Six Kings Slam, cifra sconcertante

Quanto vale sul mercato la racchetta d'oro vinta da Jannik Sinner al Six Kings Slam, cifra sconcertante

Straordinario esempio di artigianato, il suo valore è notevole per via della eccezionalità dell'oggetto in sé e il suo valore che, alla luce del mercato, costituisce un unicum

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’elemento contingente, nella vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, sta assumendo centralità anche rispetto alla stessa impresa sportiva compiuta del campione azzurro in questo finale di stagione contrassegnato dal sorpasso nel ranking dello spagnolo. Il quale non ha celato il suo stupore, davanti alla Golden Racket, palesando il suo stupore davanti a questo oggetto dal valore esponenziale conseguito da Jan.

In passato, è un bene rammentarlo, è stato un altro iberico a ricevere in dono questa racchetta d’oro dal valore immenso e che oggi sta appassionando per via dell’aumento esponenziale del valore dell’oro e del capitale che, dunque, ha messo via Sinner con la vittoria del torneo-esibizione a Riyadh. Ma a quanto ammonta l’effettivo valore dell’oggetto, esempio raro di artigianato, traslato sul mercato dell’oro?

La racchetta d’oro per Sinner

Questo costoso dono consegnato a Sinner alla cerimonia di premiazione del Six Kings Slam 2025, vanta un valore pari a circa 250.000 euro, assegnato al campione dell’evento di Riyadh per il secondo anno consecutivo. È stato Turki Al Sheikh, ex proprietario dell’Almería dal 2019 all’inizio del 2025, a consegnargli il premio come ministro dell’intrattenimento dell’Arabia Saudita replicando quanto fatto con Nadal, lo scorso anno.

La racchetta pesa poco più di tre chili e si aggiunge al premio pari a 6 milioni di dollari del vincitore, un valore che porta l’italiano al risultato di 12 milioni di dollari, in sole due stagioni. Non male, anzi un nuovo record considerati i primati che Alcaraz ha già superato.

La Golden Racquet destinata al vincitore della manifestazione è stata commissionata appositamente per il Six Kings Slam compreso nella Riyadh Season, la serie di iniziative di intrattenimento nella capitale araba tant’è che a consegnarla a Sinner è stato il ministro incaricato conferendo un valore anche istituzionale.

Il valore della Golden Racket 2025 e il precedente Nadal

Ma a quanto ammonta il valore di questo premio? La racchetta è stata creata avvalendosi di ben quattro chili d’oro a 24 carati, un progetto a cui hanno concorso ben 10 persone che hanno lavorato alla sua produzione.

Registrati a Virgilio Sport per continuare a vedere questo contenuto

Bastano pochi click

Completamente realizzata a mano per l’occasione, dopo la finale i commentatori di Netflix, tra cui Tim Henman e Feliciano Lopez, hanno ironizzato anche sul peso e sulla quantità d’oro per realizzare comunque una piccola opera di artigianato dalla precisione lodevole, similare in tutto a una racchetta reale.

Rafa Nadal, come celebrazione della sua carriera immensa, aveva ricevuto nella scorsa edizione l’oggetto in questione destando altrettanta curiosità e suscitando interrogativi sull’effettivo valore per via di un mercato dell’oro già in crescita in quanto bene rifugio.

Fonte: ANSA

Jannik Sinner con la Golden Racket

Che cosa dice il mercato, valore da capogiro

Entriamo nel merito della traduzione in euro: per l’oro a 24 carati, considerato il più pregiato per la purezza, il valore attuale si aggira attorno ai €114,21/g stando al mercato attuale, il che ci porta a quantificare il prezzo si mercato della Golden Racket attorno ai 117.000 euro per ogni chilo che va a comporre la racchetta, per un totale di circa 460.000 euro ovvero 480.000 dollari statunitensi sul mercato, facendo due conti.

Quanto incassato da Jannik, con questo regalo davvero pregiato è assai più di quanto segnato sulla cifra effettiva. Oltre al valore di mercato dell’oro a 24 carati, arrivato al suo record proprio in concomitanza con la vittoria di Sinner, c’è da chiedersi quanto possa essere quantificato il lavoro di quanti hanno modellato, riprodotto e di fatto costruito la racchetta che il campione sfoggia e ha sfoggiato, a fine cerimonia.

Leggi anche:

De Clementi Mobility

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cremonese - Udinese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio