Quanto vale il ritorno di Jannik Sinner a Cincinnati 2025, nulla è regalato nel percorso ipotetico che porta a Carlos Alcaraz

Manca poco ormai al ritorno del numero 1 italiano e della classifica mondiale ATP che guida un gruppo di azzurri che come mai prima ha conquistato il tennis mondiale

Scansate le distrazioni nel post Wimbledon con l’insidia costituita poi dall’incontro a Montecarlo con Laila Hasanovic della quale assai si è vociferato ma che poi poco ha inciso sui programmi del numero 1, Jannik Sinner si è trasferito negli Stati Uniti.

Deve prepararsi e giocare su una delle superfici a lui più congeniali e che lo vedrà esordire a strettissimo giro dopo un sorteggio che già ha diviso, a Cincinnati. Non tanto per il debutto non proprio agevole, ma per quanto accaduto a corollario di quanto avvenuto a seguire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di Sinner a Cincinnati

Sinner, dunque, ritrova il contendente più celebre e noto che ha pagato quella sua sicurezza a Wimbledon con un trofeo perso in quattro set e una celebrazione al contrario che, forse, non si aspettava dopo i fasti passati. Il dualismo, al pari del duopolio Jannik-Alcaraz che il tennis odierno sta attraversando, avrebbero indotto a ritenere, precedenti alla mano, meno ovvia del previsto l’impresa italiana a Londra.

Invece le statistiche servono proprio per sovvertire l’ordine delle cose, dimostrare i margini di miglioramento tecnici e mentali a cui può andare incontro lo stesso Jannik, capace di ritrovarsi dopo lo stop di Halle e qualche incertezza dettata dalla finalissima del Roland Garros persa a Parigi proprio contro lo spagnolo.

Fonte: ANSA

Sinner vincente a Wimbledon 2025

Il sorteggio e quando gioca

A Cincinnati, tornando alla fase della stagione che vede il trasferimento Oltreoceano, Sinner arriva a un anno di distanza dal caso Clostebol e dopo aver smaltito tre mesi di squalifica che lo hanno condizionato ma non troppo. Il sorteggio lo vede rientrare nel circuito dopo il trionfo sull’erba e il forfait deciso ai Masters 1000 di Toronto, con un feeling tutto suo per il cemento con cui Jannik è sempre andato molto d’accordo pur riconoscendo che al suo esordio tra sabato e domenica, grazie al ‘bye‘ al primo turno, si troverà un avversario motivato.

Sinner, dunque, in virtù del suo secondo turno “acquisito” gioca a Cincinnati nella notte tra sabato 9 e domenica 10, con orario ancora da definire e ancora l’inevitabile indecisione tra il ceco Vit Kopriva, numero 78 del mondo, oppure un qualificato o un lucky loser. Chi vincerà il primo turno, sarà lo sfidante.

Riepilogando, le informazioni a nostra disposizione prevedono che Jannik sia in campo questo fine settimana.

Partita : Sinner-qualificato/Kopriva

: Sinner-qualificato/Kopriva Dove : Cincinnati

: Cincinnati Quando : 9-10 agosto

: 9-10 agosto Competizione: ATP Cincinnati

L’ipotesi a priori, di fondo, guardando in maggiore profondità incroci e possibili scontri vorrebbe però Sinner costretto a un tabellone non proprio agevole, per i colori dell‘Italia con un rischio derby concreto. Peggio è andata alle ragazze, vittime di un sorteggio che ha svelato delle incongruenze che stanno alimentando non poche polemiche.

Il percorso ipotetico di Sinner

Il percorso ipotetico del campione altoatesino vorrebbe al terzo turno l’emergente canadese Diallo, 30esima testa di serie, agli ottavi il ceco Machac, 19esima testa di serie, o lo statunitense Paul, 13esima testa di serie e avversario decisamente ostico, mentre nei quarti la possibile sfida tricolore con Lorenzo Musetti, ottava testa di serie che qui offrirà di certo spettacolo e divertimento a chi lo segue.

Possibile semifinale contro uno tra Rune e Fritz, mentre lo scontro con Alcaraz, così come quello con Zverev, potrà avvenire solo in una mera finale a sostenere lo showbiz che ormai ci si attende dal tennis giocato.

Lo stato di salute del tennis italiano

Nota a parte merita, però, lo stato di salute ottimale del nostro tennis. Mai come adesso, all’avvio di Cincinnati, L’Italia gode di una posizione privilegiata con il numero 1 della classifica occupato da Sinner ormai da 61 settimane, pur minacciato a parole dal rivale di sempre, Carlos Alcaraz.

Per il momento, il numero 1 e il numero 2 sono uno a pochi metri dall’altro durante gli allenamenti sul cemento americano e potrebbero esserlo ancora da avversari solo lunedì 18 agosto, giorno in cui è in programma la finale di un Masters 1000 di cui Sinner difende il titolo a poche ore dal suo compleanno e poco prima di ripartire per gli US Open, Slam vinto la scorsa stagione.

Un’estate fa

Un anno fantastico e denso di avvenimenti molto gratificanti, nonostante le polemiche scaturite dalla situazione che gli impose di rinunciare a Parigi 2024, la vacanza con Anna Kalinskaya e i dubbi sulla sua condizione fisica: non era ancora nota la sua posizione e quanto accaduto a seguito del caso Clostebol.

Stavolta Sinner è più lucido, determinato pur mantenendo quel tratto di umanità che gli riconosce l’evidenza. Con lui ci saranno i compagni di Davis e non solo. Infatti, per la prima volta nella storia, contando Slam e Master 1000, ci saranno cinque italiani tra le 32 teste di serie di un torneo così prestigioso.

Oltre a Sinner, nel parterre dei favoriti compaiono Musetti (n. 8), Cobolli (n. 15), Darderi (n. 29) e Sonego (n. 31). Fino ad oggi, il massimo numero di teste di serie azzurre in uno stesso grande torneo era 4. Due volte allo Us Open (2021 e ’24), due a Wimbledon (’21 e ’25) e una al Roland Garros (’21). Nei 1000, curiosamente, ci sono solo due casi: Indian Wells 2021 e Toronto 2025, torneo ancora in corso.

La generazione d’oro del tennis sta facendo la sua parte, riempendo anche le scuole federali di piccoli aspiranti giocatori e giocatrici. E questo risultato vale più di ogni record.