Quaranta ciclisti finiscono in superstrada

Grande spavento per una quarantina di giovani ciclisti bergamaschi. Partiti nei giorni scorsi per giungere Piombino e imbarcarsi per l'Elba, sono finiti per errore sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. I ciclisti, guidati dal parroco di Caravaggio, al volante di un furgone, dopo essere partiti da Pietrasanta hanno imboccato per sbaglio la Fi-Pi-Li invece di prendere la Via Emilia.

Alcuni automobilisti hanno notato il gruppo in direzione di Firenze e hanno chiamato il 113 per dare l'allarme. Decisivo l'intervento di una pattuglia della sezione di Lucca della Stradale che ha fatto accostare tutti sul margine destro della carreggiata, segnalando il pericolo ai veicoli in arrivo.

Con l'aiuto degli addetti alla manutenzione sulla Fi-Pi-Li, la Polstrada ha quindi incolonnato e scortato il gruppo per alcuni chilometri, fino all'uscita di Navacchio. Lo riporta il Tirreno.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 16:30