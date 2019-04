Sta giungendo ai titoli di coda l'esperienza di Ricardo Quaresma al Besiktas. Secondo quanto riferisce il portale turco 'Fanatik' il centrocampista portoghese, a fine stagione, rientrerà in patria.

La destinazione più probabile per l'ex interista è il Porto, formazione della quale ha già portato i colori in passato e che, con ogni probabilità, gli permetterebbe di giocare ancora in Champions League.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 10:39