Quartararo: "Pole fantastica, con questo piede..."

Euforico Fabio Quartararo dopo la pole position a Sepang: "Fantastica, è stato molto difficile questa settimana, col piede così non avevo molta fiducia, abbiamo fatto questa pole finalmente, importante per la gara di domani e per il team. Abbiamo fatto la prima fila anche con Franco e sono molto contento", queste le parole del francese ai microfoni Sky.

Così il compagno di scuderia Franco Morbidelli, terzo: "E' stato un buon weekend sin dall’inizio. Non come l’Australia ma come il Giappone, forse un pelo meglio. Stiamo facendo la strada giusta".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 09:38