Quartararo pronto a sostituire Valentino Rossi

Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota del team Yamaha ufficiale in MotoGp a partire dalla stagione 2021: la notizia è stata confermata dalla stessa casa giapponese nella giornata di mercoledì. El Diablo prenderà così il posto di Valentino Rossi e affiancherà Maverick Viñales nella stagione successiva a quella che sta per iniziare.

"Sono felice per quanto siamo riusciti a fare negli ultimi mesi con la Yamaha – ha dichiarato il pilota francese -. Non è stato un obiettivo facile da raggiungere, ma adesso ho un piano chiaro per i prossimi tre anni e sono davvero felice. Lavorerò duro come ho fatto lo scorso anno, sono estremamente motivato per raggiungere grandi risultati".

"L'inverno è troppo lungo – ha proseguito Quartararo -, non vedo l'ora di andare a Sepang la prossima settimana per i test e guidare la mia nuova YZR-M1 e incontrare di nuovo la mia squadra. Voglio ringraziare Yahama e il Petronas Yamaha Sepang Racing Team, che mi hanno dato l'opportunità di far parte della classe MotoGp nel 2019. Darò tutto per renderli di nuovo orgogliosi quest'anno".

SPORTAL.IT | 29-01-2020 14:45