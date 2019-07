Quartararo spiega da chi ha imparato

Fabio Quartararo, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del suo ottimo momento ma anche di futuro. "Per me la Yamaha va forte, gira bene, è vero che al Mugello faticavamo in rettilineo, ma è comunque una ottima moto. Credo di essere nel team perfetto. E sto pensando solo a come migliorare per essere più incisivo in pista e una persona migliore nel box. Il resto è ancora troppo lontano".

"Mi piace l'aggressività di Marquez, ma per la Yamaha ho studiato tanto Lorenzo: era incredibile, sembrava che ogni volta dovesse tornare ai box e invece infilava un casco rosso dopo l’altro. Con questa moto devi riuscire a essere molto aggressivo e dolce allo stesso tempo".

SPORTAL.IT | 05-07-2019 10:23