Quartararo stupisce, Valentino Rossi davanti alle Ducati

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Catalagna. A Barcellona il centauro del team Yamaha Petronas ha battuto con un gran tempo il campione del mondo Marquez e le altre tre Yamaha di Viñales, Morbidelli e Valentino Rossi. Dietro le Ducati: Dovizioso partirà dal sesto posto in griglia di partenza, Petrucci, caduto, è settimo. Rins ottavo, decimo tempo per Jorge Lorenzo.

Passano in Q2 Morbidelli e Mir, Bagnaia beffato per meno di due decimi. Poco dopo il via del Q2 finisce a terra Danilo Petrucci, che pregiudica così le sue qualifiche proprio mentre stava iniziando il suo giro lanciato. Brillano le Yamaha Petronas di Morbidelli e Quartararo.

Nell'assalto finale alla pole Rins si mette fuorigioco cadendo alla curva 10, Quartaro meraviglia tutti piazzando il tempo stellare di 1:39.484 con la sua Yamaha. Un crono a prova di Marquez, che resta dietro di 15 millesimi, e di Viñales, terzo a 2 decimi. Quindi altre due Yamaha, quelle di Morbidelli e di Valentino Rossi, mentre sono in ritardo le Ducati: Dovizioso è sesto, Petrucci settimo.

Griglia di partenza (primi dieci)

Quartararo

Marquez

Viñales

Morbidelli

Valentino Rossi

Dovizioso

Petrucci

Rins

Crutchlow

Lorenzo

SPORTAL.IT | 15-06-2019 15:04