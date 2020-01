Quasi nessuno lo conosce ma Napoli già se n'è innamorata

La frase-tormentone che da giorni gira sul web è: “su youtube non c’è niente”. Perchè quando, con un blitz improvviso, il Napoli ha preso dal Lipsia Diego Demme, come sempre tutti i tifosi si sono tuffati alla ricerca di filmati sul nuovo acquisto azzurro. Rimanendo delusi, perché di video ce ne sono pochini. E in generale, andando a chiedere in giro (anche ad addetti ai lavori o futuri compagni di squadra come Oscar Damiani e Manolas), quasi nessuno conosce bene il centrocampista che dovrà diventare il nuovo play di Gattuso.

CHI E’ – Ventotto anni, una carriera consumata finora solo in Germania, Diego Demme è un centrocampista di grande sostanza, impiegato in passato anche sulle due fasce, un autentico lottatore anche se il gol non è il suo forte, visto che ne ha segnato solo uno finora.

LE REAZIONI – Pur non conoscendolo stavolta non c’è scetticismo tra i tifosi del Napoli, che hanno apprezzato la serietà del giocatore: “Come fai a non voler bene a uno che gioca titolare nel suo club che è al 1° posto e si gioca il titolo in Bundesliga,allenato da uno dei futuri migliori allenatori al mondo e che lascia tutto a Gennaio per venire al Napoli?”.

BENVENUTO – E’ un coro di benvenuto sui social: “Uno che è titolare nella squadra in testa alla Bundesliga che viene a Napoli per coronare un sogno è solo da apprezzare. A prescindere” o anche: “Ha accettato subito Napoli, con voglia ed entusiasmo Noi abbiamo bisogno di questo, gente pronta e motivata”.

COME LUI – Altro particolare da non sottovalutare è il nome: “Di origine napoletane, il padre è di Ercolano, si chiama Diego in onore di Maradona, sta cosa già me lo rende simpatico a prescindere” o ancora: “Non è il salvatore della patria. E non l’ho mai visto giocare. Ma al tempo stesso, se ha giocato nel Lipsia sarà sicuramente un giocatore valido ed intelligente tatticamente”.

LA SCOMMESSA – C’è chi scrive: “Tifosi del Lipsia affranti dalla cessione di Demme al Napoli, ciò che più si riesce a percepire è senza dubbio il fatto che questo ragazzo abbia caratteristiche da vero leader” e ancora: “Prendetelo tutti al fantacalcio perché Demme farà 10 goal e 15 assist in mezza stagione” e infine: “Demme non sarà un fenomeno, ma ci permetterà innanzitutto di avere un vertice basso vero e non improvvisato, oltre che far giocare quel meraviglioso player che è Fabian Ruiz nel suo ruolo, quello nel quale ci ha fatti innamorare”.

SPORTEVAI | 10-01-2020 10:26