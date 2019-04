Quattro club multati nella A di basket

Undicesima giornata di ritorno di A maschile di basket: ecco le punizioni.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso arbitri e tesserato avversario ben individuato.

UMANA VENEZIA MESTRE. Ammenda di Euro 990,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) e per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro 500,00 per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo sporadico, senza colpire.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso un tesserato avversario.

ARIO COSTA (US VICTORIA LIBERTAS PESARO). Deplorazione per proteste avverso decisioni arbitrali.

STEFANO CIOPPI (accompagnatore US VICTORIA LIBERTAS PESARO). Ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali.

LUCA PENTUCCI (2°ass.te all. US VICTORIA LIBERTAS PESARO). Ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 14:31