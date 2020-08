Quattro positivi al Marsiglia: rinviata la prima gara di Ligue 1

Mentre Champions League ed Europa League devono ancora decretare le squadre che riusciranno a trionfare, c’è un campionato che è già pronto a ripartire: la Ligue 1.

Venerdì 21 agosto prenderà infatti il via la prima giornata del massimo campionato transalpino (Lione e PSG ovviamente non scenderanno in campo in quanto ancora impegnate in Europa), e lo farà dovendo fare i conti con lo spettro del Coronavirus.

Tra le sfide in programma ce ne è una che sarà posticipata: proprio la prima del torneo che vedrà protagoniste Marsiglia e Saint-Etienne.

L’OM infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di essere alle prese con tre nuovi casi di sospetta positività. “L’Olympique de Marseille ha appena appreso che tre nuovi sospetti casi di positività al COVID-19 sono stati rilevati all’interno del proprio gruppo di lavoro. Se tali casi dovessero essere confermati, il numero di positivi negli ultimi quattro giorni salirebbe a 4. Il club ha già contattato la commissione della LFP preposta a questo scopo”.

La federazione transalpina non ha ancora annunciato decisioni definitive, ma secondo quanto riportato da RMC Sport la sfida potrebbe essere rinviata a data da destinarsi.

OMNISPORT | 18-08-2020 11:38