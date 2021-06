Queen's, Berrettini travolge Murray e vola ai quarti

Matteo Berrettini si è sbarazzato di Andy Murray e si è qualificato ai quarti di finale del Queen’s, il torneo Atp sull’erba londinese che fa da antipasto a Wimbledon.

Il tennista romano si è imposto per 6-3 6-3 in 1 ora e 25 minuti di partita contro l’ex numero uno del mondo, ora numero 124 dalla classifica Atp: lo scozzese è lontano dalla sua condizione ideale, e non ha potuto nulla contro l’azzurro, che ha invece confermato il momento di grande forma già fatto vedere al Roland Garros.

Ora Berrettini se la vedrà con Daniel Evans, numero 25 del ranking, che ha superato il francese Adrian Mannarino in due set.

OMNISPORT | 17-06-2021 17:28