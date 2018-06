Queiroz: "Non siamo i perdenti simpatici"

Il ct dell'Iran Carlos Queiroz si prepara al match contro il Portogallo: "Loro hanno Cristiano Ronaldo, un fenomeno, ma noi abbiamo le tre R. Cosa vuol dire? Che l'Iran gioca con rispetto, realismo e romanticismo, e basiamo la manovra su questi valori fondamentali. Non abbiamo una stella, il nostro leader è il gruppo!

"Voglio una squadra con onestà, integrità, spirito di sacrificio e bravura. Non siamo venuti qui per fare la parte dei perdenti simpatici ma per onorare il popolo di Teheran e di tutto il paese. Vogliamo che gli iraniani siano fieri di noi".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 18:35