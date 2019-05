Quel bacio tra Terlizzi e Onestini al Grande Fratello

Alle continue schermaglie concernenti l’orientamento sessuale di Michael Terlizzi, si alterna il gioco tra i concorrenti e le interferenze del mondo fuori. Un marasma di dichiarazioni, difese, presunte esperienze che dall’inizio di questa edizione numero 16 del Grande Fratello attraversano lo studio e procurano un corto circuito informativo, che si rinnova ad ogni nuova puntata, ad ogni video pubblicato.

Stavolta l’agenda la detta il GF (o anche i suoi autori) che inventa, dopo la lite con annessi e connessi tra Gianmarco Onestini e Edoardo Ercole causata dalle presunte dichiarazioni su Terlizzi, un abbraccio-bacio collettivo mischiando le coppie. Un ballo tra i due amici e un bacio buttato lì che sa di provocazione, ripicca e risposta quasi in tono di lezione civile coerentemente con l’impegno e le storie trattate nei salotti dursiani.

Baci e abbracci si rincorrono: Onestini e Terlizzi, la Vignali con Francesca de Andrè, Kikò con Enrico. Enon solo. Nel gioco delle parti e delle coppie, si confondono ruoli e schemi per superare i momenti di scontro in numero non esiguo in questa ultima puntata serale.

Dalle lacrime di Francesca Cipriani, accusata da Valentina, alla presunta infatuazione di Terlizzi per Onestini junior, sostenuta dal figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole: il conflitto tra i protagonisti con spostamento dell’asse narrativo dallo studio di Barbara d’Urso alla casa di Cinecittà è stato continuo, nella puntata di lunedì sera.

E non si concluderà certo con questa affettuosità pilotata: Terlizzi continua ad alimentare interrogativi per ogni gesto e comportamento, sotto i riflettori del GF.

VIRGILIO SPORT | 16-05-2019 12:04