"Qui grazie a Astori": la dedica dell'eroe dell'Italia

Cristiano Biraghi nel nome di Davide Astori. E' infatti speciale il primo pensiero dell'eroe dell'Italia che torna a vincere una partita che conta dopo un digiuno di un anno e una settimana (incredibilmente l'ultima era Albania-Italia 0-1 del 9 ottobre 2017, e in palio c'era ancora la qualificazione ai Mondiali).

Biraghi ha segnato il gol più importante della sua ancora giovane carriera, oltre che il primo in Nazionale, quando ormai tutto sembrava perduto. Novantadue minuti stregati, con l'Italia più tonica dell'epoca Mancini a sbattere contro un muro di gomma, e anche di legno (due traverse). Poi, quando una nuova serata amara sembrava pronta ad essere messa agli archivi, la zampata decisiva. Con due braccia che si levano verso il cielo, e due mani a tracciare un simbolo impossibile da confondere: un uno e un tre. In altre parole un 13, il numero di Astori. Un capitano che Biraghi, giocatore della Fiorentina, non ha mai dimenticato. E a cui, anzi, dedica tutto.

"Astori è parte di me, come di tutti i miei compagni alla Fiorentina – ha commentato a caldo nel dopo partita Biraghi, fermatosi ai microfoni di 'Rai Sport' -. Abbiamo vissuto la sua scomparsa in prima persona e ci ha toccati di più. Gli ho voluto dedicare il mio gol, perché se sono qui è grazie a lui. I suoi insegnamenti mi hanno dato tantissimo".

Quindi i segreti del suo gol: "Di testa non sono troppo forte, quindi mi sono messo sul secondo palo aspettando che succedesse qualcosa. Lasagna è stato poi bravissimo a spizzarla verso di me".

"Meritiamo questo successo, per come stiamo lavorando. La considero la vittoria del gruppo. Passavano i minuti e il risultato non cambiava, un po' come con l'Ucraina. Siamo stati bravi ad arrivare fino alla fine senza innervosirci, queste partite è più facile perderle che vincerle", ha concluso Biraghi.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 23:33