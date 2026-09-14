Quindicenne offende e aggredisce l'arbitro dopo il rosso, anche il papà inveisce sul direttore di gara. Arrivano ambulanza e carabinieri

Episodio sconcertante nel campionato Under 16 durante il match tra Coiano Santa Lucia e Maliseti vicino Prato, sono intervenuti anche ambulanza e carabinieri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nuovo episodio di violenza nei confronti degli arbitri ma a rendere più sconcertante la vicenda è che il protagonista è un ragazzino di soli 15 anni che dopo essere stato espulso ha aggredito il direttore di gara, sostenuto anche dal padre che continuava ad offendere pesantemente lo sventurato fischietto.

La reazione del 15enne

In campo c’erano le formazioni Under 16 di Coiano Santa Lucia e Maliseti sul campo di Coiano, frazione a nord di Prato. L’episodio al 10′ della ripresa quando l’arbitro ha espulso, estraendo un secondo giallo, il ragazzo 15enne. La reazione, come si legge sul Tirreno, sarebbe stata veemente da subito: “Arbitro non vedi un c.., te ti droghi…».

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L’aggressione all’arbitro

L’arbitro lo ha richiamato per rimproverargli quelle parole e il ragazzo lo ha spintonato facendolo cadere a terra, dove si è procurato una contusione a un braccio, mentre il padre del giocatore dagli spalti dava manforte al figlio urlando offese nei confronti del direttore di gara. Gara sospesa e tutti negli spogliatoi.

Cosa succede ora

E’ stata chiamata anche un’ambulanza per soccorrere l’arbitro, altri hanno chiamato i carabinieri. La vittoria sarà assegnata a tavolino al Coiano Santa Lucia mentre il ragazzo ora rischia una pesantissima squalifica. Tutto dipende da che cosa scriverà l’arbitro nel suo referto. Testimonianze raccolte sul posto riferiscono che l’arbitro, prima di essere spintonato, avrebbe detto qualcosa al ragazzo. Non è da escludere neanche che il direttore di gara possa sporgere denuncia nei confronti del calciatore per lesioni.