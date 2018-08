Rabat fratturato, la MotoGp rischia lo stop

La sicurezza prima di tutto. Prima della rabbia per un cambio moto fallito miseramente e che ha impedito di accomodarsi in seconda fila e prima anche del piacere di guidare. Il fronte dei piloti di MotoGp è compatto alla vigilia del Gp d’Inghilterra, in programma domenica 26 agosto sul circuito di Silverstone. Il grave incidente occorso a Tito Rabat durante la quarta sessione di prove libere ha messo in allarme tutti, così al termine delle qualifiche che hanno proiettato davanti a tutti le Ducati di Lorenzo e Dovizioso, la discussione non verteva sui favoriti della corsa, ma sull’eventualità di non correrlo neppure, il Gran Premio.

Quella di Rabat è stata una delle sei moto finite per terra a causa del violentissimo temporale che ha allagato la pista, rendendo le due ruote di fatto inguidabili: sono caduti in sei, a partire da Rins per proseguire con Redding e Luthi, ma alla fine le conseguenze peggiori sono state per Rabat, che ha riportato la frattura esposta del femore oltre a quelle di tibia e perone dopo essersi visto piovere addosso la moto di Morbidelli. La stagione dello spagnolo sembra finita, ma al fine di evitare guai anche peggiori in gara qualora la pioggia dovesse ripresentarsi la Federazione ha già provato a correre ai ripari, anticipando il via del Gp alle 12.30, rispetto al canonico orario delle 14, proprio per dribblare il rischio di precipitazioni.

Ma non finisce qui, perché il capoclassifica del Mondiale, Marc Marquez, ha le idee chiare in vista della corsa: "Non mi piace pensare che potremmo non correre, perché io amo correre, ma se le condizioni saranno le stesse trovate nelle Libere 4 non potremo correre – ha detto lo spagnolo – E domani le previsioni danno ancora più acqua rispetto a quella odierna. Quando sono uscito negli ultimi minuti delle Libere 4 ho dovuto chiudere il gas a metà del rettilineo perché c’era troppa acqua. L’acquaplaning era davvero pericoloso, sono andato vicino a cadere dopo l’uscita dai box e molto piloti sono caduti realmente. Dobbiamo considerare tutto questo, la Direzione Gara deve vedere in che condizioni corriamo e valutare, ma loro hanno tanta esperienza e so che prenderanno la decisione più appropriata”.

Il concetto è stato ripreso dal poleman Lorenzo (“Se piove in quantità normale siamo pronti, ma se ci sarà tanta acqua sarà pericoloso e la situazione diventerà delicata”) e anche da Valentino Rossi: “L' asfalto ha buon grip sul bagnato, ma è molto nuovo e non drena l'acqua. Se piove tanto, l'acqua non defluisce e si crea una patina pericolosa: io proverò ad andare in pista, poi vedremo cosa diranno gli altri”.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 21:55