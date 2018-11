Rabbia Grassadonia: "Rigore inventato"

Ancora una rimonta subita dal Foggia, anzi due, perché contro il Brescia ai Satanelli non basta andare in vantaggio sull’1-0 e sul 2-1 per portare a casa la vittoria.

La classifica resta precaria e il tecnico Gianluca Grassadonia non può nascondere la frustrazione, legata però solo alla prestazione dell’arbitro Marini: "Oggi non abbiamo visto un buon Foggia, ma un ottimo Foggia. Una squadra che meritava la vittoria per quanto fatto, ma non ci è stato permesso. L’espulsione ci ha condizionato, il Brescia ha giocato bene, ma era più fresco perché martedì non ha giocato. Hanno pareggiato su questo calcio di punizione di cui non voglio parlare, ma dico che non si può concedere una punizione su un contrasto”.

L'ex allenatore della Pro Vercelli non si dà pace: “Abbiamo preso due pali, siamo stati intensi, l’unico nostro torto è stato di non ammazzare la partita".

