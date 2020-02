Rabbia Icardi, la situazione precipita. Contatti Wanda Nara-Juve

I primi mesi felici in Francia sembrano molto lontani per Mauro Icardi, che sarebbe finito in rotta di collisione con il tecnico del Paris Saint Germain Tuchel. Secondo il retroscena riportato da As, a scatenare la rabbia dell’ex bomber dell’Inter sarebbe stata l’esclusione dall’undici titolare nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

L’attaccante argentino avrebbe reagito malamente alla comunicazione delle formazioni, manifestando apertamente il proprio disappunto e scagliando a terra alcune sedie. Poi, secondo quanto riporta il portale francese SoccerLink, si sarebbe isolato in in un silenzio totale fino al ritorno della squadra a Parigi.

A peggiorare la situazione è stata poi la festa di triplice compleanno organizzata con Edinson Cavani e Angel Di Maria, che ha attirato le ire di tifosi e dirigenza.

Il riscatto della punta dell’Inter sembra sempre meno probabile: domenica contro il Reims ha giocato solo l’ultimo quarto d’ora di partita, senza incidere.

Ed ecco che torna forte l’opzione Juve. In una recente intervista a Oggi Wanda Nara è stata sibillina: “Se Mauro andrà mai alla Juventus? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo”. Da tempo è nota la preferenza di Maurito per il bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra gli uomini di mercato bianconeri e Wanda Nara sono continui: Icardi è in cima alla lista spese di Agnelli e Paratici. Il sacrificio in questo caso sarà con ogni probabilità Gonzalo Higuain, che se ne andrà in estate e lascerà un posto libero.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 11:40