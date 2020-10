Rabbia Inter, Lampard blocca Kanté

Il sogno di Conte, tecnico dell’Inter, è quello di avere, il prima possibile, Kanté. Un desiderio che dovrebbe restare tale, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del tecnico dei Blues Lampard sul centrocampista francese.

“Penso che quasi tutti i club più importanti vorrebbero N’Golo Kanté. Ho visto anch’io quelle voci. E’ un uomo incredibile, sia come giocatore che come persona. Ovviamente non voglio perderlo. E’ un giocatore fondamentale nel piano di gioco che vogliamo mettere in atto”, le parole di Lampard al The Sun.

OMNISPORT | 20-10-2020 09:17