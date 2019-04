Rabbia interista sul web: a noi squalifica, a loro nulla

Il comportamento dei tifosi laziali prima e durante la semifinale di Coppa Italia contro il Milan ha fatto indignare molti, coi sostenitori bianccelesti che hanno intonato ancora cori razzisti verso Bakayoko. La polemica ovviamente si è scatenata sul web e i più infuriati sono gli appartenenti ad una tifoseria che è solitamente la più vicina a quella laziale, ovvero quella interista. Il motivo? La disparità di trattamento che ci sarebbe a detta loro riguardo a casi simili, tirando in ballo quanto accadde per i buu a Koulibaly durante Inter-Napoli.

Web al veleno – C’è chi scrive al riguardo “Per un coro dei tifosi dell’Inter con Koulibaly è cascato il mondo. I laziali ieri hanno fatto apologia del fascismo a Loreto e cori dentro e fuori lo stadio ma nessuno ha sentito niente. Incredibile come siano protette le squadre di Roma”. C’è chi rincara la dose con “Ululati e cori per novantatre minuti. E oggi è il 25 Aprile giorno del ricordo della liberazione dell’Italia dal fascismo. Questa cosa è incredibile”.

Rischio in campionato? – Sono stati fatti vari annunci dallo speaker dello stadio Meazza per ribadire che c’è una normativa riguardo i comportamenti razzisti all’interno degli impianti sportivi, ma sono passati inosservati e Mazzoleni non ha mai sospeso l’incontro. Resta solo da capire se gli ufficiali di campo abbiano messo a referto la cosa, perché in quel caso la Lazio rischierebbe di giocare le ultime sfide di campionato con lo stadio (o parte dello stadio, probabilmente la Curva Nord) chiuso.

SPORTEVAI | 25-04-2019 10:27