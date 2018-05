Rabbia Milan: si valuta una mossa clamorosa contro l'Uefa

Il Milan, sotto choc per la seconda bocciatura dell’Uefa riguardo al Fair Play Finanziario, sta valutando le vie legali per quello che l’amministratore delegato dei rossoneri ha delineato come “danno d’immagine”.

Il club rossonero considera ingiusta la decisione della Federazione europea, che dopo la prima bocciatura di alcuni mesi fa al voluntary agreement, ha negato al Diavolo anche il settlement agreement, rinviandolo a giudizio il 15 giugno. La camera di investigazione dell’Uefa “è del parere che permangano ancora incertezze sul rifinanziamento del prestito e sul rimborso delle obbligazioni da effettuare entro ottobre 2018”. Il Milan rischia da una semplice multa all’esclusione dalle coppe europee, oltre a un possibile blocco del mercato.

Su tutte le furie l’amministratore delegato Marco Fassone, che non si aspettava questa decisione: “C’è grande amarezza, è un danno alla nostra immagine. Mi sembra importante che il Milan assuma una posizione chiara dopo il comunicato dell’Uefa. C’è sorpresa e amarezza perché mi attendevo che la Uefa ci offrisse un settlement agreement: perché da quando c’è il financial fair play c’è sempre stata la concessione del settlement, c’è stato un solo caso in passato con una società russa, non di primissimo livello, che è stata rimandata. Il voluntary agreement non ci è stato consentito perché la commissione riteneva opportuna la garanzia bancaria da 165 milioni da parte della holding”.

“La Uefa dice che il fatto che la holding non abbia rifinanziato il debito con Elliott getta delle nubi sul futuro della società. Ma questa ipotesi non tiene conto della nostra proposta di sentire il nostro finanziatore che è Elliott, il quale ha garantito anche per scritto una continuità dell’azienda, ma anche ai continui adempienti della proprietà del Milan come gli aumenti di capitale che sono stati versati con regolarità, ci sono rimasta male francamente, il dossier che doveva fare l’abbiamo fatto. Da domani parte l’analisi del dispositivo da parte dei nostri legali, rappresenta un danno importante sotto il profilo dell’immagine”.

In caso di stop rossonero all’Europa League, l’Atalanta si qualificherà direttamente nei gruppi, mentre la Fiorentina è pronta a subentrare partendo dal secondo preliminare.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 06:15