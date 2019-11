Rabbia Napoli, Insigne si sfoga e racconta un retroscena su Rocchi

Atmosfera tesissima a Napoli dopo la nuova battuta d'arresto della squadra di Ancelotti, piegata dalla Roma all'Olimpico sabato pomeriggio. Di nuovo sotto il Vesuvio la fanno da padrone le polemiche contro la Var e gli arbitri: anche il capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne, non riesce a trattenersi e si sfoga ai microfoni di Sportmediaset: "Il rigore per fallo di mano di Callejon? Mercoledì il Var non è nemmeno intervenuto sul fallo di Toloi. Se il Var è uguale per tutti, deve funzionare per tutti, non solo per il Napoli".

"Il contatto tra Veretout e Lozano – continua lo sfogo Insigne -? Dovete chiedere a Rocchi. Ho cercato un po' di chiarimento con lui, il Var gli aveva detto che l'aveva preso, lui invece ha visto che Hirving è caduto da solo. Ho cercato spiegazioni, lui a voce alta mi ha puntato il dito e mi ha detto 'Oggi in campo hai fatto più errori tu di me'".

" Volevo solo qualche spiegazione, ma lui mi ha detto questo. Dispiace, perché io non gli avevo detto nulla di male", chiude rabbioso l'attaccante campano.

In rete la bufera contro gli arbitri si è ingigantita in serata dopo il rigore non concesso al Torino per il fallo di mano di De Ligt nel derby con la Juve. Così si è espresso il presidente granata Urbano Cairo: "C’era il rigore a nostro favore perché De Ligt ha toccato la palla con la mano. Anche se istintivamente la toglie, il braccio è largo e quello lì è rigore. L’hanno dato a Lecce, poi non so come mai si siano ricreduti, ma non ci sono dubbi”.

Toro infastidito anche per la gestione dei minuti finali da parte di Doveri: “Mi ha stupito anche il fallo fischiato a Lukic nel finale, quando interviene pulito sulla palla. E lui stava per andare in porta" ha aggiunto Cairo.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 15:01