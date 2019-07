Rabbia rossonera da Champions: Così è troppo!

L’anno scorso hanno dato vita ad un duello che si è concluso all’ultima giornata. Milan e Atalanta hanno battagliato per un posto in Champions League e i secondi hanno avuto la meglio, con i rossoneri che poi, causa la vertenza con la Uefa all’Europa, hanno dovuto addirittura rinunciare. Oltre al danno, però, ci potrebbe essere anche la beffa, in quanto la società orobica avrebbe chiesto di giocare le partite casalinghe della massima competizione europea a San Siro, cosa che ovviamente non ha trovato il gradimento dei tifosi rossoneri.

Twitter on fire – Nonostante l’Atalanta abbia un nuovo stadio dunque potrebbe comunque dover migrare. Sembra unanime lo sdegno dei milanisti, che sul web hanno espresso tutto il loro malcontento riguardo questa possibilità. C’è chi scrive “A San Siro mai! Andassero a giocarla dai loro padroni a Torino, che la Champions gliel’hanno regalata” e chi invece ci va giù pesante commentando con “Eh no. Già ci tocca doverlo dividere tutto l’anno con un circo, adesso anche con le pulci mi sembra veramente troppo”.

Contenzioso con il comune – In molti tra l’altro si domandano se sia una cosa possibile, in quanto lo stadio è di proprietà del comune di Milano e le due società meneghine, Milan e Inter, pagando un regolare affitto alla municipalità potrebbero opporsi a questa soluzione. Tra l’altro è proprio uno dei motivi che hanno spinto i due club ad arrivare alla decisione di abbattere San Siro e costruire un nuovo stadio che dovrebbe sorgere nell’area dove adesso ci sono i parcheggi.

SPORTEVAI | 09-07-2019 10:20