Rabbia tifosi Juve: Allora segnare contro l'Ajax è possibile!

Che siano state uno spot per il calcio è indubbio: Liverpool-Barcellonae Ajax-Tottenham hanno mostrato con crudezza quanta distanza ci sia tra le big d’Europa e il calcio italiano ma hanno anche acuito rimpianti di ogni tipo. I tifosi del Napoli non possono dimenticare che gli azzurri il Liverpool l’hanno battuto nella fase ai gironi, impedendogli anche di tirare in porta al San Paolo e che al ritorno solo un miracolo di Allison ha negato il gol del pari a Milik. I fan dell’Inter ripetono lo stesso mantra pensando al Tottenham, nella serata della garra charrua a San Siro. Infine i tifosi della Juventus sono amareggiati perché hanno avuto la conferma che con un approccio diverso si poteva far molto male all’Ajax.

LE REAZIONI – Proprio i fan bianconeri sono i più perplessi. La tripletta di Lucas ma anche le tante occasioni create dal Tottenham hanno riportato alla memoria l’imbarazzo della Juve, incapace di reagire di fronte agli schemi dei lancieri: “Quindi.contro Ajax si può tirare in porta ? Chiedo per un amico livornese” o anche: “L’Ajax, che ha eliminato la Juve, manca l’accesso alla finale UCL per via di una rimonta straordinaria del Tottenham. Nel frattempo, CR7 da casa sua, dove per la prima volta in 4 anni ha visto le semifinali in tv, invia un ringraziamento sincero al suo club”, oppure: “Bastava una Juve meno incerottata e sulle gambe. Max Allegri va a quel paese, va” e infine: “Un pochino mi spiace per loro, ma d’altronde, senza il supporto di 3/4 dei tifosi italiani era dura arrivare in finale”.

GLI ELOGI – I tifosi del Napoli non hanno avuto dubbi su chi tifare ieri e hanno voluto ringraziare lo stesso l’Ajax, sia per lo spettacolo offerto che per la gioia regalata nell’aver eliminato la Juve: “”Ci avete fatto sognare, complimenti lo stesso”, “Ci avete fatto godere due volte, con il vostro bel calcio e con l’eliminazione della Juventus”, “Forza, non mollate”, “Il vostro calcio ci ha ricordato quello del Napoli di Sarri“,si legge sui social. O anche: “Non possono nemmeno raccontare di essere stati eliminati dai vincitori della coppa….”. La chiosa è tutto un rimpianto: “Come si chiama questo sport bellissimo che si gioca il martedì e il mercoledì in ChampionsLeague? È diverso dal calcio…”.

SPORTEVAI | 09-05-2019 09:56