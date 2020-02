Rabbia tifosi Roma: non si salva nessuno dopo ko col Sassuolo

Dov’è finita la Roma? La sconfitta pesante con il Sassuolo certifica uno stato di crisi profonda che solo il pari nel derby aveva attenuato. La squadra giallorossa è in caduta libera e il mercato deludente è solo l’ultima goccia di un malessere antico che sta sfociando nella legittima delusione dei tifosi. Sui social i fan sono inferociti.

IL CROLLO – Se sulla sponda laziale arrivano sfottò misti a rimpianti (“proprio con noi dovevate pareggiare?” o anche “e ci prendevate in giro per l’affare Giroud? Guardate in casa vostra”) il pessimo primo tempo di Reggio Emilia è lo specchio del crollo giallorosso.

LE REAZIONI – Qualcuno prova a prenderla con ironia: “Il commovente omaggio dei calciatori della Roma al loro ex capitano Alessandro Florenzi: 45 minuti di silenzio”, altri no: “Questa umiliazione tecnico tattica non gliela perdono, e lo dico da ora, se a Bergamo si presentano così ce ne fanno 14”.

DELUSIONE – C’è chi ricorda: “Sue anni fa eravamo semifinalisti in Champions..una dirigenza indegna ha svenduto i nostri campioni e ci ha trasformato in una squadra mediocre..vergogna..” o anche: “Ditemi che ve la siete venduta altrimenti non se spiega”.

L’ARBITRO – Non si salva nessuno: nè Fonseca, nè i giocatori nè l’arbitro. Per Pairetto è stata una serata no: “7 ammoniti e 1 espulso contro 1 ammonito per il Sassuolo, a parte il rigore che non poteva non fischiarlo. Pairetto a senso unico. Ditemi voi se sbaglio. Rimane il fatto che è DOVEROSO che la Roma approcci le gare in modo molto diverso dal primo tempo di ieri” o anche: “Ciao Pairetto, ti volevo dire che Pau Lopez non l’hai ancora ammonito. Nel caso ti fossi dimenticato di qualcuno”.

NIENTE ALIBI – La direzione di gara insufficiente però non copre gli errori della squadra: “Non basta la sconfitta, è necessario prendere una infinita serie di gialli, perdere la testa, farsi espellere…l’ennesima, non migliorabile, figura di m… Grazie”.

SPORTEVAI | 02-02-2020 09:06