Rabiot, De Zerbi accusa la madre e il Marsiglia cerca di ricucire: il Milan ci prova e intanto punta Akanji

Il centrocampista francese è l'obiettivo di Allegri, ma il presidente Longoria tenta di riallacciare i rapporti dopo la rissa con Rowe. In difesa vicino l'accordo con il Manchester City per il 30enne

Si dice ormai da più parti che i procuratori siano uno dei mali principali del calcio, e spesso in primis per i calciatori. Se il procuratore in questione è la madre del giocatore, di sicuro non può volere il male del figlio: eppure, a volte, il risultato può essere differente rispetto alle intenzioni.

Rabiot, le accuse di De Zerbi

La rissa Rabiot-Rowe dello spogliatoio del Marsiglia ha lasciato il segno, ma continua a far parlare di sé, almeno fino a quando il centrocampista ex Juve non seguirà l’esempio del compagno abbandonando il club allenato de De Zerbi. E’ stato proprio il tecnico italiano a tornare sull’argomento alla vigilia della gara di Ligue 1, in trasferta, contro il Tolosa: “Gli ho consigliato, e ripetuto, di andare a parlare con i dirigenti del club, di scusarsi per il suo gesto di Rennes, perché a causa del suo entourage le cose si sono amplificate. Ciò non è giusto nei confronti del presidente e dei suoi collaboratori”.

De Zerbi contro la signora Rabiot

A causa del suo entourage (ossia la madre-procuratrice) le cose si sono “amplificate”, dunque il riferimento è alle parole della signora Veronique successive alla rissa: “Io devo solo interessarmi al comportamento di Adrien – ha detto ancora De Zerbi – non a quello di coloro che lo circondano. Gli ho dato questi consigli, ora non ho più niente da fare al riguardo. La cosa riguarda lui e il club. Sarà una sua decisione se e quando andare a parlare con i dirigenti o meno. Per il momento, non è più un argomento che mi riguarda”.

Il Milan pensa a Rabiot

Nel frattempo il giocatore è finito nel mirino di tante squadre: in Italia piace particolarmente al Milan, che sta trattando con il Trabzonspor per la cessione di Bennacer, dunque libererebbe il posto in rosa. Nella conferenza pre-Lecce Allegri ha minimizzato, pur ribadendo il rapporto di affetto che lo lega al centrocampista francese. Il punto è che Rabiot vorrebbe restare al Marsiglia, ed il club ha mandato ampi messaggi in tal senso: ma naturalmente la cosa non può chiudersi così. Il giocatore deve scusarsi “ufficialmente”.

Rabiot, Longoria vuole ricucire

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha smorzato la trattativa la trattativa con il Milan margine dei sorteggi di Champions League: “Dobbiamo essere molto chiari. La porta del mio ufficio è sempre aperta. Per Adrien Rabiot come per tutti gli altri giocatori. Possiamo parlare con calma. La cosa più importante è parlare da adulti e avere una discussione sincera. Ripeto, la mia porta è aperta per tutti i giocatori sotto contratto con l’Olympique Marsiglia, incluso Adrien Rabiot. La situazione è molto semplice, basta parlarsi con sincerità”.

Milan, Akanji per la difesa

Intanto Allegri insiste per avere un nuovo difensore centrale: c’è stato un contatto con il Manchester City per Akanji, per la partenza del quale Guardiola avrebbe già dato via libera. Il Galatasaray aveva offerto 15 milioni al club, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione. Il 30 anni difensore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 a più di 5 milioni di euro a stagione, i rossoneri stanno ragionando su una spalmatura su più stagioni, offrendo un accordo almeno fino al 2028 a circa 4 milioni all’anno.