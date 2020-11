Rabiot: "Grazie alla Juve sono un'altra persona"

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha così parlato a RTL dopo la partita vinta contro il Portogallo: “Da quando sono alla Juventus, ho l’impressione di essere un altro giocatore e un’altra persona. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e penso che si veda anche da cosa ho fatto con la Francia”.

“Siamo venuti qui per ottenere un buon risultato, lo abbiamo ottenuto e in un modo bellissimo, quindi sono davvero molto felice. L’assist per il gol di Kante’? Mi sono divertito, ma adesso sono gia’ concentrato per la prossima partita”.

OMNISPORT | 15-11-2020 18:39