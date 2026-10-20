Il francese torna alla vittoria ad Almay (su Hijikata) fa mea culpa: "Merito gli insulti per quanto accaduto in Cina, settimane difficili a livello mentale".

Battendo Rinky Hijikata nel primo turno del torneo di Almaty, ha riassaporato il gusto di una vittoria che mancava dal Masters 1000 di Cincinnati, in pieno agosto. Il peggio sembra alle spalle per Terence Atmane, il tennista francese che nelle ultime settimane s’era contraddistinto più per le bizze che per le sue performance. Il peggio di sé lo ha dato in Cina, dove s’è segnalato per un paio di ritiri sospetti e senza apparenti motivazioni plausibili dal punto di vista fisico, oltre che per un clamoroso episodio di frustrazione e insofferenza: una racchetta lanciata verso gli spalti (fortunatamente, senza colpire nessuno). Atmane ha confessato che alla base di questi segnali di squilibrio c’erano difficoltà di natura mentale.

Le clamorose follie di Atmane in Cina: doppio ritiro “strano”

Piccolo riassunto delle puntate precedenti, necessario per comprendere al meglio la “confessione” del francese. A Jingshan, in un Challenger, Atmane ha servito per il match contro lo svedese Ymer sul 5-4 nel terzo set, ha subito il break e…s’è ritirato. Pochi giorni dopo, nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, ha fatto il bis contro l’autraliano Tomic. Avanti 2-1 con break a favore nel terzo, s’è ritirato una volta sotto 3-5. Sempre durante quella partita, dopo un colpo sbagliato, ha lanciato furiosamente la racchetta verso le tribune, provvidenzialmente deserte. Per questo motivo ha evitato sanzioni, a differenza – ad esempio – di Daniil Medvedev a Pechino.

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Le scuse di Terence ai tifosi: “Ho avuto problemi mentali”

“Ho ricevuto un sacco di critiche per quanto accaduto a Shanghai ed è normale: me lo sono meritato”, ha ammesso Atmane in un’intervista alla testata Clay. “Ultimamente mi sono comportato malissimo. Queste ultime settimane sono state davvero difficili a livello mentale per me: è stata una stagione lunghissima e ho sofferto di problemi di salute mentale, quindi non è stato facile. Qui ad Almaty – ha aggiuno il francese – sto cercando di lasciarmi tutto alle spalle e di ricominciare da capo. Shanghai mi ha dimostrato che questo tipo di comportamento non può esistere su un campo da tennis, visto che ci sono tantissime persone che mi guardano e mi sostengono. Voglio chiedere scusa a tutti loro”.

L’ombra delle scommesse, svolta Atmane: “Riparto da Almaty”

Su Atmane si erano addensate anche ombre e accuse di aver “pilotato” l’esito di alcune partite. “Sono molto deluso da me stesso, ma sono felice per tutte le persone a me vicine che mi hanno dimostrato che, qualunque cosa accada, mi amano per quello che sono e faranno tutto il possibile per aiutarmi in questo percorso”, ha spiegato il 24enne, che ha comunque respinto insinuazioni e allusioni. “Sono felice di questo, sento che è un nuovo inizio per me. Mi sono preparato a fondo per questo torneo, è il primo degli ultimi quattro della stagione e quindi sono anche un po’ emozionato“.

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