Radja Nainggolan ha detto sì all'Inter

Radja Nainggolan si avvicina ogni giorno di più all'Inter. Il centrocampista belga ha detto sì all'offerta dei nerazzurri, e non vede l'ora di riabbracciare Luciano Spalletti, che lo gestì al meglio due anni fa alla Roma.

Incassato il sì del Ninja, il club nerazzurro deve ora trattare direttamente con il club giallorosso: una missione non semplice per Piero Ausilio.

Il ds capitolino Monchi non si smuove dai 40 milioni di euro: il Biscione vorrebbe invece chiudere a 25 milioni più il cartellino di un giovane prospetto come Zaniolo o Valietti, freschi vincitori del campionato Primavera. L'Inter cercherà di fare leva sulla volontà del giocatore per ottenere uno sconto. Nainggolan, che con Di Francesco non ha reso come negli anni precedenti, non è considerato incedibile, ma i giallorossi vorrebbero monetizzare il più possibile.

L'ex capitano Giuseppe Bergomi, a margine di un evento, ha consigliato all'Inter di puntare sul belga: "L’Inter ha bisogno in quel ruolo di uno da doppia cifra, quest’anno abbiamo trovato gol da Icardi e Perisic, poco dagli altri. Nainggolan con Spalletti ha fatto 13 gol in campionato, Rafinha è diverso, è entrato nel cuore dei tifosi giustamente ma l’Inter ha bisogno di vincere subito. Nainggolan mi sembra più pronto in quel ruolo, se non arrivi a Nainggolan mi tengo stretto Rafinha. Se hai la forza di tenerli tutti e due, allora… E’ quello che fa la Juventus, non penso che l’Inter possa farli tutte e due".

Di parere chiaramente opposto Alisson, il portiere della Roma, che dal ritiro della Nazionale lancia un appello: "Radja è fortissimo. Per alzare l’asticella uno come lui è fondamentale. Io resto? Capisco che i tifosi vogliano delle risposte, ma sono concentrato sul Mondiale. Dopo la Russia decideremo", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 11:05