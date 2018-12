Radja Nainggolan ha stancato l'Inter: sospeso

"FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari". Attraverso una breve quanto efficace nota la società nerazzurra ha annunciato di avere punito il centrocampista belga.

L'ex calciatore della Roma paga per il ritardo con il quale si è presentato domenica agli allenamenti: secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport' non sarebbe stata la prima volta.

Nainggolan continuerà regolarmente ad allenarsi ma il suo nome non figurerà nell’elenco dei calciatori convocati dal tecnico della ‘Beneamata’, Luciano Spalletti, per Inter-Napoli. E’ ancora da vedere se tornerà a disposizione per Empoli-Inter del 29 dicembre: domenica, comunque, ha completato l’allenamento defaticante post Chievo.

A Verona il Biscione, passato in vantaggio grazie alla rete di Ivan Perisic, tornato al gol dopo 12 turni, viene riacciuffato nel finale di partita da Pellissier: ora il Napoli secondo è distante 8 punti, sprecata l'occasione di distanziarsi dalla Lazio e dal Milan. Dopo un avvio indeciso, con due occasioni da parte dei padroni di casa, la squadra di Spalletti prende via via campo e dopo due chance di Icardi e Politano trova la rete del vantaggio grazie a Perisic, a digiuno da settembre. Il croato sfrutta l'assist preciso di D'Ambrosio, a sua volta innescato dalla ripartenza fulminea di capitan Icardi.

Nella ripresa i nerazzurri si avvicinano al raddoppio con Icardi e Perisic, ma soffrono nell'ultima parte di gara il ritorno dei gialloblu, pericolosi con Pellissier ed Hetemaj. Nel recupero, il pareggio clivense: Stepinski fa sponda per Pellissier che sorprende i centrali della Beneamata e realizza l'insperato 1-1 con un pallonetto su Handanovic. Spalletti gelato. E domenica costretto a prendere atto che con i campani non potrà schierare il calciatore che più di tutti ha voluto in rosa.

