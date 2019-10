Radja Nainggolan racconta il proprio dramma e attacca l'Inter

Che il dramma che sta vivendo Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, sia stato il primo motivo a spingere il centrocampista belga-indonesiano a tornare al Cagliari cinque anni dopo la partenza direzione Roma lo si era intuito da subito.

A parlare però per la prima volta della delicata vicenda famigliare che lo sta riguardando e anche del tentativo di rilanciarsi dopo l’annata da dimenticare all’Inter è stato lo stesso “Ninja”, in un’intervista a “Sportweek”.

"Sono tornato a Cagliari anche per Claudia: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui, per lei è più facile combattere” ha detto Nainggolan riferendosi alla battaglia della moglie contro il cancro al seno che l’ha colpita qualche mese fa.

Il ritorno sull’Isola di Nainggolan non è stato però facile, perché un infortunio patito a inizio stagione ne ha rallentato l’inserimento nella squadra di Maran, che si sta affermando come la rivelazione del campionato, capace di vincere a Napoli e fermare la Roma a domicilio, nonostante un avvio in salita con due sconfitte nelle prime due giornate.

Proprio come quello del numero 4 rossoblù, ora diventato un tassello indispensabile di una mediana tra le più forti del campionato che può contare anche sulla qualità dell’ex Boca Nandez. Il gran gol segnato da Nainggolan alla Spal ne certifica la rinascita, ma il Ninja è sempre lo stesso, quello che rifugge i luoghi comuni: "Serate, discoteche, alcol? Se voglio, io posso rinunciare a tutto. Ma non sarei me stesso".

Nainggolan è schietto anche quando cerca di trovare un motivo per il flop all’Inter, che è comunque ancora proprietaria del suo cartellino: “All’Inter all’inizio sono stato fischiato perché parlavo di Roma e della Roma, che è stata casa mia. Ma io non sono uno di quelli che bacia la maglia della squadra dove è appena arrivato”.

