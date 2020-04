Radja Nainggolan torna a pungere la Juventus

Il tempo del lockdown è finito, per i calciatori di Serie A sta per arrivare il momento di tornare in campo per allenarsi, dal 4 al 17 maggio in maniera individuale, dal 18 in gruppo. È questo uno dei passi salienti del nuovo Dpcm con il quale il Governo italiano ha posto fine al lockdown e alla cosiddetta Fase 1 della lotta al Coronavirus.

Sta quindi per concludersi il lungo isolamento degli italiani e anche il tempo delle dirette social che hanno riguardato molti protagonisti dello sport. Radja Nainggolan ha lasciato il segno in una di esse parlando a ruota libera sul proprio profilo Instagram.

Argomenti? I preferiti. Il ritorno al Cagliari, il passaggio all’Inter, l’amore che persiste per la Roma e la rivalità altrettanto atavica con la Juventus.

“Mai alla Juventus? Lo penso ancora – ha detto Nainggolan – Ho tanti amici che giocano lì, come Pjanic, ma per come sono fatto io meglio perdere uno scudetto da protagonista che vincerne 10 da riserva”.

Dove invece il Ninja tornerebbe di corsa è alla Roma: “Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe tornare a Roma. Lì sono stato davvero bene, era il mio mondo naturale. Non c’è niente come il derby di Roma. Sono andato via perché qualcuno ha fatto le cose a mia insaputa e, visto come sono fatto, non accetto queste cose e allora ho deciso io dove andarmene”.

Questo invece il pensiero del belga sul breve passaggio all’Inter: “Sono una squadra molto diversa dall’anno scorso, molto fisica e con giocatori fortissimi come Lukaku. Conte è uno che mi ha sempre detto le cose in faccia. Fa allenamenti estenuanti e in un mese ha dato il suo volto all’Inter”.

Infine, sulla lunga sosta del calcio: “Fosse per me tornerei a giocare, se si potesse. Stare così in casa non fa per me. Dopo l’Inter ho scelto Cagliari perché è una piazza dove sono cresciuto, dove ho famiglia e amici e perché il presidente Giulini mi ha chiamato più volte per raccontarmi il progetto e per dirmi quanto credesse in me”.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 21:00