Radu e la Lazio avanti insieme

La storia tra Stefan Radu e la Lazio, iniziata nel gennaio 2008, prosegue.

Il difensore rumeno ha fatto il proprio arrivo nel ritiro di Auronzo di Cadore, dopo esserne stato escluso in un primo tempo, e ha parlato in conferenza stampa, assumendosi le responsabilità per la crisi di rapporti con il club: “Dopo l'infortunio rimediato alla caviglia durante la passata stagione, non riuscendo a guarire, ho iniziato a pensare in negativo e ho sbagliato nei confronti di società e compagni. Sono qui per chiedere scusa a loro e a tutti coloro che ho offeso in questo periodo buio".

"Voglio ringraziare la società e il presidente Claudio Lotito per l'opportunità che mi hanno concesso facendomi sentire nuovamente parte della grande famiglia laziale dopo aver attraversato il momento più buio della mia carriera – ha aggiunto Radu – Da marzo in poi non sono stato piu' io come uomo e come giocatore. Sono emozionato, sono tornato a casa. Sono stato male negli ultimi giorni per miei errori e lo riconosco. Spero di ripagare con buone prestazioni la fiducia che mi ha dato il club dopo questo momento".

Le offerte però non sono mancate: "Mi sento come un nuovo acquisto, ma ho tanta esperienza alle spalle e so che posso dare ancora tanto per questa squadra. Ultimamente, da quando è emerso che la Lazio non mi avrebbe fatto partire per Auronzo, abbiamo ricevuto tante richieste ma ho sempre rifiutato qualsiasi offerta di mercato”.



SPORTAL.IT | 15-07-2019 22:11